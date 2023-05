67. Konkurs Piosenki Eurowizji za nami. W tym roku triumfowała Loreen z piosenką "Tattoo". Wokalistka przeszła do historii jako pierwsza kobieta, która dwukrotnie wygrała w imprezie!

Polska w finale zajęła 19. miejsce, choć gdyby patrzeć na głosy publiczności, to można przyjąć, że fani imprezy pokochali utwór. Do tego stopnia, że w półfinale - ich zdaniem - zajęłaby 3. miejsce, a w finale miejsce 8.

W ostatnich latach największy sukces na imprezie odniósł Michał Szpak, który w 2016 roku reprezentował Polskę z piosenką "Color of Your Life". Zajmując 3. miejsce w finale osiągnął trzeci najlepszy wynik z ostatnich 30 lat udziału Polski w Eurowizji.

Wideo