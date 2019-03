Michał Szpak o koncertach w USA: Mocno naszpikowane wielkimi emocjami

W połowie lutego Michał Szpak wybrał się do Stanów Zjednoczonych. Co tam porabiał juror "The Voice of Poland"?

Michał Szpak na gali rozdania Fryderyków 2019 AKPA

Michał Szpak odwiedził Nowy Jork i Chicago (tam dał koncerty), Los Angeles i Las Vegas.

W tym ostatnim mieście, stolicy hazardu w stanie Nevada, uczestniczył w występie Mariah Carey. "Coś niesamowitego" - ekscytuje się wokalista w rozmowie z "Dzień dobry TVN".

Szpak jest bardzo zadowolony też ze swoich koncertów w USA.

"Publiczność dopisała, są tam zupełni inni ludzie i jednak są oni spragnieni polskiej kultury, więc jest to mocno naszpikowane wielkimi emocjami" - opowiadał na gali rozdania Fryderyków w Katowicach.

"Może i uciekłem na kilka chwil, ale tylko po to by naładować baterię, inspirować się i wrócić z zupełnie nowa energią :) Przesyłam Wam wielkiego buziaka" - pisał wokalista na Instagramie, publikując zdjęcia z USA.

Na początku września 2018 r. Michał Szpak wypuścił płytę "Dreamer", która zadebiutowała na szczycie polskiej listy bestsellerów.

"Album brzmi świeżo i nowocześnie, jednocześnie nawiązuje do dobrych tradycji muzycznych a to stanowi dodatkowy walor. Sam artysta obdarzony mocnym rockowym głosem, momentami zaskakuje wręcz subtelną interpretacją wokalną jak choćby w utworze 'Let Me Dream'. 'Dreamer' to album bardzo dojrzały muzycznie, okraszony 'żywym' graniem. Mimo iż poszczególne piosenki zahaczają o różne gatunki stylistyczne, płyta jest spójna i stanowi dojrzałą muzycznie całość" - tak zapowiadała ten materiał wytwórnia.

Pierwszy singel "Don't Poison Your Heart" ukazał się jeszcze pod koniec listopada 2017 roku.

Nagranie przez naszych użytkowników zostało wybrane przebojem ub. roku.



Kolejną zapowiedzią "Dreamer" był łączący rock, pop i bluesa singel "King of the Season", a tuż przed premierą płyty juror "The Voice of Poland" ujawnił balladę "Rainbow".

Ostatnim singlem z tego albumu był utwór "Dreamer (Thanks To My Friends)".

