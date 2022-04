Wiele lat zajęło przyzwyczajanie się do wizerunku Michała Szpaka, który szokował innością, wywoływał skandale, mierzył się z krytyką i niezrozumieniem. Zawsze z uniesioną głową, broniąc swoich racji brnął do przodu, co doprowadziło go do przełomowego momentu w karierze.



Po długim okresie ciszy ukazuje się jako pewny siebie autor muzyki i tekstów, wolny od wszelkich ograniczeń, gotowy bronić swojej wolności artystycznej. Michał Szpak to nie opieranie wizerunku na skandalach, a po prostu osobowość, której granice przebiegają dużo dalej niż sięga wyobraźnia.



"Niektórzy powiedzą, że to bezczelność inni prowokacja, ktoś uzna to za piękne, ale jedyne o co chodzi to po prostu Wolność" - mówi Szpak.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Szpak o planach i nowej płycie INTERIA.PL

"Halo Wodospad" już w sieci. Ten klip będzie hitem?

W teledysku widać Bizancjum jego istoty, przegląd faz, całość, która będzie się rozwijać. "Halo Wodospad" i postać Jowiszji jest jedynie zwiastunem tej podróży, częścią większego projektu, na który składa się ponad 30 utworów i masa pomysłów jak je wydać na świat.

Jowiszja to alter ego, możliwość, żeby dać w pełni ujście wyobraźni i fantazji z szacunkiem do tych, którzy znają dotychczasowego Michała Szpaka. Przyjmuje rolę wyzwolicielki z okowów zahamowań i narzuconych standardów. "Jowiszja pozwala mi być jeszcze bardziej odklejonym. Ona nie ma problemu z tym, żeby wyjść na scenę w stringach, a Michał Szpak już tak" - komentuje artysta.

Clip Michał Szpak HALO WODOSPAD

Sprawdź tekst "Halo Wodospad" w serwisie Teksciory!

"Na etapie kiedy powstawał scenariusz, nie zdawałem sobie sprawy, że to będzie tak gigantyczne" - mówi o teledysku Szpak.



"To jedna z tych większych produkcji, w której jednocześnie artysta i jego wizja zostają spuszczeni ze smyczy. Jest to opowieść wizualna o tym, kim Michał Szpak był na różnych etapach życia - z jednej strony bardzo kolorowy i energetyczny, z drugiej mroczny i wyniosły, ale potrafiący też być elegancki, skromny z klasą, by potem zamienić się w seksualną ździrę. Ma różne oblicza, które pozornie dają chaos i są 'za bardzo', ale w klipie to wszystko zostaje uporządkowane i tworzy się swoista wizytówka rozszczepionej, a jednocześnie spójnej, postaci Michała Szpaka aka Jowiszji" - czytamy w zapowiedzi.