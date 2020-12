Michał Szpak i Krystian Ochman w utworze "My Way". Występ zachwycił fanów!

Podczas finałowego odcinka "The Voice of Poland" uczestnicy wykonywali jedną piosenkę wspólnie ze swoimi trenerami. Krystian Ochman i Michał Szpak zaśpiewali utwór "My Way", a fani nie mogli wyjść z podziwu.

Krystian Ochman wygrał 11. edycję "The Voice of Poland" / Piotr Podlewski / AKPA

5 grudnia odbył się finałowy odcinek programu "The Voice of Poland".

Na początek programu uczestnicy z każdej drużyny wykonali po dwa utwory, w tym jeden w parze z trenerem. Edyta Górniak i Anna Gąsienica-Byrcyn zaprezentowały się w wielkim hicie Adele "Rolling In the Deep". Następnie podopieczna trenerki już sama zaśpiewała "One And Only" Jennifer Hudson.



Tomson i Baron do wspólnego utworu z Adamem Kalinowskim wybrali natomiast utwór "Drive" grupy Incubus. Chwilę później sam uczestnik wykonał utwór Gary'ego Moore'a "Still Got Blues".



Urszula Dudziak i Jędrzej Skiba wybrali z kolei "Virtual Insanity" Jamiroquai. W wersji solo uczestnik wykonał utwór "All I Want" Kodaline.



Duet Michał Szpak - Krystian Ochman zdecydował się zaskoczyć widzów i wykonać utwór "My Way" po hiszpańsku. Już bez swojego trenera uczestnik zaśpiewał wielki przebój Madonny "Frozen". Ten ostatni duet sprawił, że fani prześcigali się w komplementach.



Wideo Michał Szpak i Krystian Ochman-"My way" Finał The Voice of Poland 11

"Jak zawsze perfekcyjnie. Najlepszy występ dzisiejszego wieczoru", "Duet dwóch gigantów", "Czy to przypadek czy przeznaczenie, że trafiliście na siebie? Anielskie głosy", "Michał Wasz występ był boski. Krystian wytwarza wokół siebie niezwykłą aurę. Już dawno ne przeżywałam tak ogromnych emocji" - komentowali.



Zwycięzcą programu został właśnie Krystian. Otrzymał kontrakt płytowy, 50 tys. złotych oraz statuetkę najlepszego głosu w Polsce.