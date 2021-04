Michał Sołtan został ojcem. Pokazał wzruszająca zdjęcia ze szpitala

"Najcudniejszy dzień życia!!!" - pochwalił się w mediach społecznościowych wokalista i multiinstrumentalista Michał Sołtan. Muzyk właśnie został ojcem.

Michał Sołtan został ojcem /materiały prasowe

"Dzielna Magdalena, kocham Cię nad wszystko!!! Tadeusz Michał Sołtan przyszedł na świat 20 kwietnia 2021 roku o godzinie 13.40" - napisał Michał Sołtan, publikując kilka zdjęć ze szpitala.

Narzeczoną muzyka i matką dziecka jest malarka Magdalena Malena Jankowska, która w życiu zawodowym również wspiera swojego partnera.



Przypomnijmy, że szersza publiczność poznała Sołtana w dziewiątej edycji "Must Be The Music" w Polsacie. Później został finalistą konkursu Debiuty na Festiwalu w Opolu 2018. W 2017 r. wypuścił debiutancki solowy album "MaloGranie".

Wiosną 2020 r. podbił sieć za sprawą balkonowych występów, gdy w Polsce nastąpiła pierwsza fala pandemii koronawirusa. W krótkim czasie liczba facebookowych fanów Sołtana przekroczyła 30 tysięcy, a niektóre filmiki notują nawet ponad milionową oglądalność, jak choćby ten z primaprilisowym żartem - "duet" z wspomnianą partnerką muzyka w przeboju "Shallow" ( posłuchaj! ) Lady Gagi i Bradleya Coopera z filmu "Narodziny gwiazdy".

W tegoroczne walentynki Sołtan wypuścił teledysk do piosenki "Zakochaj się", w którym wykorzystał ujęcia z prywatnego archiwum razem z narzeczoną. Nagranie jest pierwszym z kilku szykowanych na ten rok singli zapowiadających jego drugi autorski album.