Michał Milowicz pokazał zdjęcie ze szpitala. Zwrócił się do fanów

"Kochani. Nowy ja zacząłem Dry January z 'Nowym Rokiem, nowym bokiem i nowym dzisiaj pierwszym krokiem', a jak u Was?" - napisał Michał Milowicz już na wstępie.

"Trzymajcie kciuki za rehabilitację abym jak najszybciej mógł wrócić do Was i na deski teatru etc... Uściski dla wszystkich i wspaniałego, spokojnego i przede wszystkim zdrowego 2023 roku! Nie jest lekko, ale przecież 'Chłopaki nie płaczą' CocoJambo i do przodu" - dodał, przypominając tytuł komedii Olafa Lubaszenki z 2000 r., w której grał jedną z głównych ról.

Michał Milowicz na zdjęciu ze szpitala

Pod wpisem pojawiło się oczywiście mnóstwo komentarzy, w których fani próbowali dodać mu otuchy. Paulina Holtz napisała mu, że jest silny i z pewnością zaraz zapomni, a Misiek Koterski życzył zdrowia, podobnie zresztą jak wiele innych osób.

Milowicz prawdopodobnie przeszedł operację wymiany biodra - tak wynika z jego słów i hasztagów.

Przypomnijmy, że jesienią 2022 r. Michał Milowicz był uczestnikiem 17. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie. Zajął wówczas siódme, przedostatnie miejsce.

