Naprawdę udany występ należał do Krzysztofa Cugowskiego. Wokalista zagrał przebój Budki Suflera "Jest taki samotny dom". Choć był to koncert z założenia smutny, to każdy bawił się bądź przeżywał to na swój sposób. Przykładowo wokalistka z Estonii Parim Paev nie próbowała nawet ukryć tego, jak dobrze się bawi. Tańczyła do wielu utworów i ciągle się śmiała. Internauci komentowali, że być może po poprzednich występach nie zrozumiała koncepcji.

Damian Ukeje zagrał "Sen o Victorii", a później ponownie na scenie pojawiła się Maja Hyży, która zaśpiewała "Róża i bez". Łotewskim akcentem był występ Aminata Savadogo, który niewątpliwie można uznać za jeden z lepszych momentów całego wydarzenia. Tuż przed końcem Jan Zalewski, Patrycja Kwiatkowska, Alicja Kubiak i Konrad Ślebioda wystąpili z rap-popowym kawałkiem "Biel i czerwień". Na koniec na scenie wystąpili jeszcze Natasza Urbańska i Łukasz Drapała, zaśpiewali "Wznieś serce".

Wideo Maja Hyży - Serce w plecaku | Razem dla bezpiecznych granic

Widzowie komentowali, że cały koncert był poniżej oczekiwań, pojawiły się także opinie o "masie pieniędzy wyrzuconej w błoto". "Niezły syf. Jak trzeba być kiepskim, żeby brać udział w tym cyrku. Korea północna już czeka na wasze występy", "A w odpowiedzi na zagrożenia terrorystyczne, wesoły koncert TVP" - pisali.

Zwrócili też uwagę na to, że to kolejny koncert, który nie przyniósł żadnego pożytku. "A co będą mieli z tego chłopaki, którzy są na granicy? Ci co na prawdę robią robotę?" - pytali na oficjalnym profilu TVP.