Sia Furler urodziła się w Adelaide w Australii 18 grudnia 1975 roku. Jej rodzice byli członkami zespołu The Soda Jerks. Karierę zaczęła w wieku 17 lat w zespole Crisp.



Po wydaniu dwóch płyt z grupą postawiła na karierę solową. Debiutancki krążek "OnlySee" nie sprzedał się jednak zbyt dobrze (1200 egzemplarzy). Utwór "How to Breathe" Sia zaśpiewała w serialu "Zatoka serc".

Autorka wielkich przebojów

Zanim kariera artystki się rozwinęła, Sia była autorką tekstów. Z jej usług korzystały: Rihanna (przebój "Diamonds" napisała w 15 minut), Beyonce, Celine Dion, Christina Aguilera, Jessie J, Britney Spears, Rita Ora, Kylie Minogue oraz Kelly Clarkson.

Po wydaniu debiutanckiego albumu ukazało się jeszcze pięć płyt. Największą furorę zrobiła wydana w 2014 roku "1000 Form o Fear". Album zapewne nie odbiłby się tak szerokim echem, gdyby nie teledyski, które go promowały.

Pierwszym z nich był "Chandalier", gdzie swój talent szerokiej publiczności zaprezentowała młodziutka tancerka Maddie Ziegler. Utwór opowiada o nałogu alkoholowym wokalistki oraz jej atakach paniki. Klipowi udało się przebić również magiczną barierę miliarda wyświetleń. Ziegler wystąpiła również w dwóch kolejnych klipach - "Big Grils Cry" oraz "Elastic Heart" wraz z Shią LaBeoufem.

W 2016 roku ukazał się jej drugi album "This is Acting", a promował go single "Alive"(piosenka nie sprzedała praw do piosenki za milion dolarów) oraz "Cheap Thrills". Dyskografię gwiazdy zamyka świąteczna płyta "Everyday Is Christmas" oraz wspólny projekt z Diplo i Labrinthem - LSD.

Problemy zdrowotne Sii

Karierę Sii przeplatały życiowe tragedie. W 1997 roku w Londynie zginął jej partner, Dan. W 2004 roku doznała załamania nerwowego i trafiła do szpitala psychiatrycznego na dwa miesiące. W 2010 roku Australijka odwołała wszystkie koncerty i wydarzenia promujące płytę "We Are Born". Niedługo potem Sia przyznała się do ataków paniki. Wokalistka miała również problemy z tarczycą.

W 2019 roku wokalistka zdecydowała się na kolejne wyznanie - tym razem zdradziła, że cierpi na nieuleczalny syndrom Ethlersa-Danlosa (EDS). Choroba charakteryzuje się nadmierną elastycznością stawów i skóry.

"Cześć, cierpię na chroniczny ból, neurologiczną chorobę Ehlersa-Danlosa i chciałam tylko napisać do wszystkich, którzy teraz też odczuwają ból, bez względu czy fizyczny czy psychiczny, kocham was, nie poddawajcie się. Życie jest cholernie ciężkie. Ból zniechęca, ale nie jesteście sami" - pisała na Twitterze.

W 2021 roku Sia wywołała kolejne kontrowersje. Tym razem za sprawą reżyserowanego przez nią filmu "Music", który został szeroko krytykowany m.in. za złe przedstawienie w nim osób z autyzmem. Sia otrzymała za niego Złotą Malinę w kategorii najgorszy reżyser.