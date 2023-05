Brooke Shields miała zaledwie 13 lat, gdy poznała 22-letniego Michaela Jacksona . Gwiazda sądzi, że relacja, która ich połączyła narodziła się naturalnie ze względu na fakt, że oboje "w środku" byli jeszcze dziećmi.

Michael Jackson zwykł nazywać ją miłością swojego życia, choć - jak mówi dziś piosenkarka w dokumencie "Pretty Baby: Brooke Shields" - nigdy nie łączyła ich intymna relacja. Z nowej produkcji możemy się dowiedzieć, że Shields poniekąd czuła się wykorzystana przez gwiazdora, który miał opowiadać o relacji z pożądaną aktorką tylko po to, by tworzyć wrażenie bycia gwiazdorem pop, który ma powodzenie u znanych i pięknych kobiet. Podobnie miał postąpić z Lisą Marie Presley , z którą przez zaledwie 20 miesięcy tworzył nawet związek małżeński.

Zdjęcie Para zaprzyjaźniła się na początku lat 80. Na zdjęciu w 1984 roku / Yvonne Hemsey / Contributor / Getty Images

Aktorka wyjawiła także, że na bazie ich bliskiej przyjaźni Jackson najwidoczniej czuł się z nią na tyle komfortowo, że chciał nawet... adoptować wspólnie dziecko.

"Myślę, że chciał wykorzystać swoje zasoby, by zmienić życie innych ludzi, i wiedział, że ja mam podobne marzenia. Skontaktował się ze mną i zaproponował, żebyśmy adoptowali dziecko razem, bo łatwiej jest zrobić to we dwoje. Nigdy formalnie nie zaoferował mi małżeństwa, nigdy nie był na to zdecydowany. Według mnie był on po prostu mężczyzną szukającym szczęścia" - mówi w dokumencie Shields.

Ich relacja daleka była od intymnej, a aktorka podsumowała ją jako "znajomość dwojga dzieci, które muszą być dorosłe". Dzięki temu spędzając wspólnie czas mogli zachowywać się jak dzieci. Znajomość Shields i Jacksona przeszła poważny kryzys w 1993 roku, gdy w wywiadzie u Oprah Winfrey piosenkarz zdradził, że jest w związku z aktorką. Ta wówczas spotykała się z aktorem Deanem Cainem, a jego słowa mocno ją zszokowały.

Oprócz znajomości z Jacksonem w nowej produkcji, która miała premierę na festiwalu Sundance, gwiazda opowiada także m.in. o alkoholizmie swojej matki i niezdrowych ambicjach, które pchnęły ją w stronę kariery jako dziecko.