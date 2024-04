14 kwietnia ubiegłego roku miała miejsce premiera albumu "72 Seasons" zespołu Metallica . Wydawnictwo składa się z dwunastu utworów o łącznym czasie trwania przekraczającym 77 minut. Na albumie znalazły się takie kompozycje jak "Lux Æterna", "If Darkness Had a Son", a także niemal 7:40-minutowy utwór tytułowy.

Produkcją "72 Seasons" zajął się Greg Fidelman, który pracował z Metalliką przy poprzednim albumie "Hardwired... to Self-Destruct" z 2016 r.

Reklama

"72 pory roku składają się na pierwszych 18 lat życia, gdy kształtują się nasze prawdziwe lub fałszywe tożsamości. Koncepcja, w której to rodzice powiedzieli nam, 'kim jesteśmy'. Możliwość zaszufladkowania. Myślę, że najbardziej interesującą kwestią jest nieustanne badanie tych podstawowych przekonań oraz ich wpływu na obecne postrzeganie świata. Wiele z naszych dorosłych przekonań to rekonstrukcja przeżyć z młodości lub reakcja na nie. Więźniowie dzieciństwa lub uwolnienie się z więzów" - tak James Hetfield (wokal, gitara) tłumaczył tytuł płyty.



Dlaczego Kirk Hammett rezygnuje z wirtuozowskich solówek w "Lux Æterna"? Odpowiedź zespołu

Wśród fanów zespołu pojawiły się krytyczne głosy dotyczące gitarowego solówki w pierwszym singlu z albumu "Lux Æterna".

Na temat tych uwag wypowiedział się bezpośrednio Kirk Hammett, główny gitarzysta zespołu, podczas jednego z ostatnich wywiadów. Zapytano go, czy zauważył te komentarze.

"Ta, w stylu 'mój sąsiad zagrałby lepsze solo'. I co z tego? Dla mnie najważniejsze jest zagrać to, co najbardziej pasuje do piosenki. Śmieję się z tych komentarzy, bo mógłbym zagrać z sześć, może siedem trójoktawowych arpeggio na szesnastkach, byle się pochwalić, że tak umiem, ale gdzie bym to tam wpakował? To nie pasowałoby do żadnej piosenki Metalliki" - tłumaczy Hammett.

Wideo Metallica: Orion [Live 4K] (Amsterdam, Netherlands - April 27, 2023)

"Arpeggia? Dajcie spokój. W gitarowym solo, cztery czy pięć akordów z różnymi arpeggio w każdym? To brzmi, jak ćwiczenia. Nie chcę słuchać rozgrzewek, kiedy słucham muzyki" - dodaje.



Metallica w Polsce. Gdzie i kiedy zagra koncerty?

W ramach światowej trasy, legenda thrash metalu, Metallica, zaplanowała dwa koncerty na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie, które odbędą się 5 i 7 lipca 2024 roku.

Co ciekawe, każdy z występów będzie charakteryzował się unikatową tracklistą oraz różnymi supportami, co gwarantuje wyjątkowe doświadczenie dla fanów.

Podczas pierwszego koncertu na scenie Metallikę wesprą Architects i Mammoth WVH . Podczas drugiego występu legendy wystąpią Five Finger Death Punch i Ice Nine Kills.

Zdjęcie James Hetfield (Metallica) w akcji / FRANCOIS GUILLOT / AFP

Metallica i nowa płyta "72 Seasons" (tracklista):

1. "72 Seasons"

2. "Shadows Follow"

3. "Screaming Suicide"

4. "Sleepwalk My Life Away"

5. "You Must Burn!"

6. "Lux Æterna"

7. "Crown of Barbed Wire"

8. "Chasing Light"

9. "If Darkness Had a Son"

10. "Too Far Gone?"

11. "Room of Mirrors"

12. "Inamorata".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Grzegorz Kupczyk z solowym albumem. „Ukłon w stronę fanów” INTERIA.PL

Czytaj również:

Slash nie gra utworów Guns N' Roses na koncertach. Zdradza przyczynę