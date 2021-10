Mel B (Spice Girls) zakażona koronawirusem. W jakim jest stanie?

Gwiazda na Instagramie udostępniła archiwalne zdjęcia z wakacyjnego wyjazdu na Malediwy. "W mojej głowie jestem tutaj. Ach, co za piękne miejsce, słońce, krystalicznie czyste morze" - zaczęła.

Później dodała jednak, że choć myślami jest nad ciepłym morzem, w rzeczywistości leży przykuta do łóżka. Powodem jest zakażenie koronawirusem, z którym, według doniesień, wokalistka ma zmagać się od pięciu tygodni.



Fani gwiazdy i jej przyjaciele z branży od razu zareagowali, a w komentarzach pod postem pojawiły się setki słów wsparcia i życzeń powrotu do zdrowia.



Mel B nadal prężnie działa w show-biznesie i angażuje się w akcje charytatywne. W maju tego roku była wokalistka zespołu Spice Girls, a dziś trenerka fitness wzięła udział w nowym projekcie organizacji charytatywnej Women's Aid, której misją jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dzieci.

