Temat wspólnego utworu Adele i Megan Thee Stallion wyszedł w rozmowie dla magazynu "People". Raperka została zapytana o popularny film na TikToku, w którym ktoś podłożył jej rap z utworu "Body" pod muzykę brytyjskiej gwiazdy z piosenki "Water Under The Bridge".

Adele w duecie z Megan Thee Stallion?

Megan zapytana o możliwy duet stwierdziła wprost, że byłby to dla niej wielki zaszczyt.

"Jeśli Adele chciałaby mnie na utworze albo żebym tyko zatańczyła dla niej, zjawie się. Wchodzę w to. Niech ktoś jej powie, ze jestem gotowa! - stwierdziła krótko gwiazda.

Przy okazji Megan Thee Stallion przyznała, że innym wymarzonym byłby ten z Rihanną. Dodała również, że z listy mogła już odhaczyć współpracę z Beyonce. Przypomnijmy, że gwiazdy nagrały remiks utworu "Savage".

Megan Thee Stallion w Polsce

Adele na razie nie odpowiedziała na zaczepkę ze strony Megan. Warto dodać, że robiąca furorę na świecie raperka, mająca na koncie takie hity jak "WAP", "Body" i "Hot Girls Summer", będzie jedną z gwiazd tegorocznego Open’er Festivalu. Raperka wystąpi w Gdyni 1 lipca.

Dyskografię brytyjskiej wokalistki zamyka płyta "30" wydana w listopadzie 2021 roku. Promują ją single "Easy On Me" i "Oh My God".

