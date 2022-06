Megadeth: Sprawdź pierwszy singel z nowej płyty "The Sick, The Dying... And The Dead!"

"The Sick, The Dying... And The Dead!", pierwszy od sześciu lat longplay kalifornijskiego Megadeth, żywej legendy thrash metalu, będzie mieć swą premierę 2 września nakładem Universal Music Group. Materiał dostępny będzie m.in. w wersji CD, w kilku edycjach winylowych (w tym jako dwupłytowy album), na kasecie oraz drogą elektroniczną.

Współproducentem nowej płyty Megadeth, obok grającego na gitarze wokalisty i lidera zespołu Dave'a Mustaine'a, jest Chris Rakestraw. Miksem zajął się Josh Wilbur, a masteringiem Ted Jensen.

Reklama

Na basie zagrał sesyjnie Steve DiGiorgio, członek Testament i niegdysiejszy muzyk m.in. Death i Sadus. Warto w tym miejscu dodać, że aktualnym basistą Megadeth jest James LoMenzo, który wcześniej uczestniczył w nagraniach płyt "United Abominations" (2007 r.) i "Endgame" (2009 r.). Aktualny skład Megadeth uzupełniają belgijski perkusista Dirk Verbeuren oraz brazylijski gitarzysta Kiko Loureiro.

Na następcy albumu "Dystopia" (2016 r.) usłyszymy dwóch gości, w kompozycji "Night Stalkers" wystąpił bowiem Ice-T, a w przeróbce "This Planet's On Fire (Burn In Hell)" Sammy Hagar. Autorski program "The Sick, The Dying... And The Dead!" uzupełnia także cover "Police Truck" Dead Kennedys.

Do singla "We'll Be Back" powstał krótkometrażowy film akcji, jeden z trzech teledysków opowiadających o losach i pochodzeniu Vika Rattleheada, maskotki Megadeth. Kolejne dwa rozdziały tej opowieści mamy poznać w niedalekiej przyszłości. Wideoklip "We'll Be Back: Chapter I" możecie zobaczyć poniżej:

Clip Megadeth We'll Be Back: Chapter I

Oto program albumu "The Sick, The Dying... And The Dead!":

1. "The Sick, The Dying... And The Dead!"

2. "Life In Hell"

3. "Night Stalkers"

4. "Dogs Of Chernobyl"

5. "Sacrifice"

6. "Junkie"

7. "Psychopathy"

8. "Killing Time"

9. "Soldier On!"

10. "Célebutante"

11. "Mission To Mars"

12. "We'll Be Back"

13. "Police Truck" (przeróbka Dead Kennedys cover)

14. "This Planet's On Fire (Burn In Hell)" (przeróbka Sammy’ego Hagara).