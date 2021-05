Megadeth: David Ellefson wyrzucony. Jest oficjalne oświadczenie

David Ellefson, wieloletni basista i współzałożyciel grupy Megadeth, został wyrzucony z legendy thrash metalu. Muzyk został oskarżony o nakłanianie do seksu nieletniej osoby. Wydał oświadczenie i zwrócił się do kolegów z zespołu.

David Ellefson to jeden z założycieli Megadeth /Scott Legato/FilmMagic /Getty Images

"Informujemy naszych fanów, że David Ellefson nie gra już w Megadeth i że nasze drogi oficjalnie się rozeszły. Podjęcie decyzji nie było łatwe. Nie znamy dokładnie wszystkich szczegółów tego, co zaszło, ale nasze relacje już były nadwyrężone, a to, co ujawniono, sprawiło, że nasza współpraca jest niemożliwa" - taki komunikat pojawił się na Twitterze, podpisany przez Dave'a Mustaine'a, współzałożyciela i niekwestionowanego lidera zespołu Megadeth.

Ta decyzja jest efektem oskarżeń, które pojawiły się na początku maja. W mediach społecznościowych opublikowano wulgarne nagrania z udziałem Ellefsona o charakterze seksualnym. Wówczas pojawiły się sugestie, że kobieta była nieletnia.

"Jak możecie wiedzieć, wyciekły pewne prywatne konwersacje. Zostały one upublicznione w złej wierze przez osobę trzecią, która nie powinna znaleźć się w ich posiadaniu.

Choć wprawiają mnie one w zażenowanie, chcę powiedzieć o tym wprost i tak szczerze jak to jest możliwe: Nie jestem z tego dumny, ale są to prywatne rozmowy dorosłych ludzi, które zostały wyjęte z kontekstu i tak zmanipulowane, żeby jak najbardziej zaszkodzić mojej reputacji, karierze i rodzinie" - tłumaczył wtedy basista, podkreślając, że chodzi o dorosłe osoby.

Wspomniana kobieta, której dotyczą nagrania, również zaprzeczyła, że była nieletnia. W swoim oświadczeniu zaznaczyła, że wszystko odbyło się za jej zgodą i nie była do niczego zmuszana, ani nakłaniana.

Basista wyjawił teraz, że padł ofiarą "revenge porn", czyli tzw. pornografii-zemsty. Prawnicy muzyka przygotowują pozew o zniesławienie, przeciwko osobie, która rozpowszechniła nagranie. "Osoba ta będzie ścigana w najszerszym zakresie prawa" - powiedział Ellefson.



"Wykorzystuję ten czas, aby być z rodziną. Życzę moim kolegom z zespołu wszystkiego najlepszego podczas nadchodzącej trasy koncertowej" - dodał jeszcze.



Ellefson od 1993 r. jest mężem Julie Foley. Para ma dwójkę dorosłych dzieci: Romana Alexandra (ur. 1996) i Athenę Grace (ur. 1998).

To głos Foley słychać w utworze "Go to Hell" Megadeth, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu "Szalona wyprawa Billa i Teda".

Clip Megadeth Go To Hell

Wokalista i gitarzysta Dave Mustaine (wyrzucony z grupy Metallica) razem z Davidem Ellefsonem założyli Megadeth w 1983 r. Basista towarzyszył liderowi do 2002 r. Do składu wrócił w 2010 r., będąc drugim muzykiem o najdłuższym stażu.

W ostatnim czasie grupa kończyła nagrania swojej 16. płyty studyjnej. Przy następcy albumu "Dystopia" (2016) zespół pracował w składzie: Mustaine, Ellefson, brazylijski gitarzysta Kiko Loureiro (Angra) i belgijski perkusista Dirk Verbeuren (eks-Soilwork). Muzykom pomaga współproducent Chris Rakestraw, z którym pracowali przy płycie "Dystopia".