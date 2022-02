Teledysk do utworu " Nocne Niebo" został wyreżyserowany przez Helenę Ganjalyan oraz Bartosza Szpaka. Promuje on album "Offline", który ukaże się 11 marca 2022 roku nakładem Asfalt Records.



"'Nocne Niebo' to dla nas spotkanie znajomych i nieznajomych w wyrwanym z kontekstu miejscu. Szukaliśmy sytuacji, która poszerzy znaczenie słów utworu - indywidualną, codzienną refleksję zestawi z globalnym, uniwersalnym doświadczeniem. Choć chcielibyśmy myśleć, że nieustannie dążymy do zmian, do naprawiania samych siebie, to czas pandemii pokazał nam, że często wracamy do tego, co jest bezpieczne i znane. Obserwujemy więc kolejne sytuacje i bohaterów, dla których jedynymi sposobami na poradzenie sobie z nieuchronną katastrofą jest trwanie w "normalności" oraz prosta czułość i bliskość. Poprzez ich perspektywę chcemy mówić o poszukiwaniu spokoju i ukojenia w obliczu zdarzenia większego niż my sami. Szukając odpowiedniego języka i kodu wizualnego wspólnie z operatorem Kacprem Ziębą postanowiliśmy zrealizować klip przy użyciu taśmy 16mm. Zależało nam, żeby opowiadana przez nas historia była uniwersalna i w pewnym sensie "poza czasem". Chcieliśmy w ten sposób odnieść temat nieuchronności do mniejszych i większych "końców", których doświadczamy każdego dnia" - wyjaśniają znaczenie teledysku twórcy.

Clip Meek, Oh Why? Nocne Niebo

"Od zawsze inspiruje mnie pisanie płyt koncepcyjnych, to z kolei sprawia, że niektóre piosenki wyrwane z kontekstu, mogą wydać się nieczytelne w odbiorze. 'Nocne Niebo' jest dla mnie jedną z tych, które ciekawie rozwijają całość, ale też samostanowią. Tekst refrenu, w moim wewnętrznym odczuciu, opisuje równolegle kilka emocji, które towarzyszyły mi w ostatnim czasie. Urodziłem się w latach 90. i ostatnie wydarzenia po raz pierwszy obudziły we mnie wrażenie zbliżającego się końca, na który nie mam żadnego wpływu. Błądząc wśród zlepków cyfrowych myśli, próbowałem odnaleźć chociaż namiastkę dawnego świata, który chociaż smucił na wielu płaszczyznach, coś w sobie miał. Wspomnienie z czasem traciło kolor i stawało się coraz bardziej odległe. W pewnym momencie zatrzymałem się i zamiast błądzić w otchłani tych wspomnień, zauważyłem teraźniejszość, zdałem sobie sprawę, że świat jest taki, jakim go widzimy, niezależnie od okoliczności" - opowiada o nowym utworze Meek, Oh Why?.



Muzyk wraz z premierą singla, zapowiedział trasę koncertową obejmującą na ten moment 13 miast. Koncert inaugurujący odbędzie się w krakowskim Klubie Studio już 18 marca.

Trasa koncertowa promująca album "Offline":

18.03. / Kraków / Studio

07.04. / Elbląg / Mjazzga

08.04. / Gdańsk / Stary Maneż

09.04. / Łódź / Monopolis

10.04. / Katowice / Królestwo

14.04. / Wrocław / Stary Klasztor

20.04. / Płock / POKiS

21.04. / Toruń / Lizard King

23.04. / Poznań / B17

24.04. / Zielona Góra / Kawon

27.04. / Lublin / Klub Dom Kultury

28.04. / Warszawa / Niebo

29.04. / Olsztyn / Kuźnia Społeczna.



Poprzednia płyta Meek, Oh Why? - "Zachód" - ukazała się w listopadzie 2019 roku.