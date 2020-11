Włoskie trio Meduza, autorzy hitów "Lose Control" i "Piece of Your Heart", połączyło siły z okupującym listy przebojów irlandzkim gwiazdorem Dermotem Kennedym. Efektem ich współpracy jest singel "Paradise".

Czy singel "Paradise" podbije listy przebojów? /materiały prasowe

"Paradise" to radosna, podnosząca na duchu piosenka, która w pełni podkreśla producenckie talenty tria - Meduza jak mało kto potrafi łączyć radiowe przeboje z elementami głęboko zakorzenionymi w muzyce house.

Reklama

Całości dopełnia niepowtarzalny, mocny wokal Kennedy'ego. To połączenie sprawia, że "Paradise" jest singlem skazanym na sukces.

"Paradise" to drugi singel Meduzy w nowej dekadzie, następca "Born To Love" nagranego w duecie z SHELLS.

Natomiast ostatnim dotychczasowym singlem Dermota Kennedy'ego jest utwór "Giants", obecnie drugie miejsce na listach przebojów w ojczyźnie wokalisty oraz top 10 list analogicznego zestawienia w Wielkiej Brytanii.

Clip Paradise ft. Dermot Kennedy

Trio Meduza zyskało rozgłos za sprawą singla "Piece of Your Heart" z Goodboys. Utwór ma już ponad miliard streamów na całym świecie, zapewnił także artystom nominację do Grammy. Singel zdobył mnóstwo diamentowych, multi-platynowych oraz złotych odznaczeń, a w samej Wielkiej Brytanii sprzedano ponad 1,2 mln egzemplarzy singla. Kawałek dotarł na szczyt US Dance Charts oraz na drugie miejsce UK Singles Charts. Kolejny singel, "Lose Control", nagrany we współpracy z Becky Hill i Goodboys, dotarł do 11. miejsca UK Singles Charts i zdobył ponad miliard streamów.

Wideo Meduza - Piece Of Your Heart (ft. Goodboys)

Pochodzący z Dublina i nominowany do Brit Dermot Kennedy swój pierwszy sukces odnotował w 2018 roku za sprawą singla "Power Over Me" - utwór ma ponad 200 mln streamów w Spotify oraz odznaczenia platynowe i złote na całym świecie.

W 2019 ukazał się debiutancki album wokalisty "Without Fear", który spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem fanów i krytyków. Był numerem jeden na listach sprzedaży zarówno w Irlandii, jak i Wielkiej Brytanii. Na łamach "The Guardian" można było przeczytać, że "artysta wyśpiewuje swoje wnętrze z niezwykle mocnym efektem". Dla Dermota to pierwsza współpraca z tytanami muzyki dance.