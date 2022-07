Pierwszy album Mayi Hawke - "Blush" - ukazał się w 2020 roku. Za muzykę na całej płycie odpowiadała Jesse Harris, współpracujący w przeszłości m.in. z Norah Jones, Laną Del Rey i Melody Gardot.

Jakiś czas temu zapowiedziała premierę kolejnego albumu - "Moss". Premiera zaplanowana jest na 23 września tego roku. Płytę promuje singel "Thérèse".

Do utworu powstał kontrowersyjny teledysk, za który odpowiada Brady Corbet. Motywem przewodnim klipu jest... orgia w lesie, dlatego też jest dostępny wyłącznie dla pełnoletnich widzów.

Kim jest Maya Hawke?

24-letnia Maya Hawke to córka gwiazd Hollywood - Ethana Hawke'a i Umy Thurman. Sama również zaczęła podbijać telewizję i kino. Na małym ekranie zadebiutowała w serialu BBC "Małe kobietki".

Przełomową rolą dla początkującej aktorki był jej udział w produkcji Netflixa "Stranger Things", Maya w trzecim sezonie wcieliła się w postać Robyn i natychmiast zdobyła sympatię widzów. Hawke zaliczyła już również debiutancki epizod u Quentina Tarantino (zagrała członkinie sekty Mansona w filmie "Pewnego razu... w Hollywood").

Córka gwiazdorskiej pary przed trafieniem do branży filmowej zaczynała jako modelka - współpracowała m.in. z "Vogue" oraz Calvinem Kleinem.

Wideo