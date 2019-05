Mateusz Mijal znalazł miłość? Zobacz teledysk "Wiem już czego chcę"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk do piosenki "Wiem już czego chcę" Mateusza Mijala, znanego z przeboju "Winny" z Liberem.

Mateusz Mijal prezentuje nowy teledysk /materiały prasowe

Pochodzący z Jasła wokalista i kompozytor dotychczasową karierę muzyczną związał z Krakowem. Tu skończył szkołę muzyczną w klasie trąbki. Następnie - już od 18. roku życia (w latach 2004-2006) - brał udział w nagraniach studyjnych sekcji dętej zespołu Ich Troje.

Potem, przez niedługi czas, Mateusz Mijal był wokalistą zespołu Skangur. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku rozpoczął współpracę z zespołem Dukat, by później dołączyć do grupy Chłopacy. Z nią wystąpił na Sopot Hit Festiwal 2009, gdzie piosenka "Wiara" (posłuchaj!) zajęła 2. miejsce w konkursie na Polski hit lata 2009.

Z Chłopakami wydał kolejne single "No powiedz jak" (posłuchaj!), "Góraleczka" oraz "To jest tylko sen", ale postanowił poświęcić się karierze solowej. To wówczas przez wspólnego znajomego poznał Libera. Razem z mężem Sylwii Grzeszczak stworzyli przebój "Winny". Kolejny owocem ich współpracy jest piosenka "Coś na później" (sprawdź!), do której tekst napisał Liber.

Z utworem "Szkło i lód" Mijal brał udział w konkursie Premiery podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 2016 r.



Po kilku miesiącach spędzonych w studiu nagraniowym wokalista prezentuje nowy utwór "Wiem już czego chcę".

Autorem piosenki jest Mateusz, któremu z tekstem pomogła Angelina Ptak.

Będącemu wciąż kawalerem wokaliście w klipie towarzyszy tancerka i instruktorka Oliwia Groborz, która wcześniej zagrała u boku Radka Liszewskiego w teledysku "Mój aniele" (zobacz!) grupy Weekend.

Za teledysk "Wiem już czego chcę" odpowiada Tomasz Bulenda (Garage Media).

