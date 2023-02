Przypomnijmy, że do zatrzymania 22-letniego Maty i jego 24-letniego kolegi doszło pod koniec stycznia 2022 roku na jednej z ulic na Górnym Mokotowie. Policjanci podczas patrolu zauważyli dwóch mężczyzn, którzy na ich widok zaczęli się nerwowo zachowywać.

Pod koniec maja do sądu trafił akt oskarżenia przygotowany przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Mokotów.

"Michał M. został oskarżony o to, że posiadał środek odurzający w postaci ziela konopi innych niż włókniste, o łącznej wadze 1,45 grama netto" - podała prokurator. Aktem oskarżenia został objęty również drugi mężczyzna - znajomy Maty. Jemu śledczy zarzucili posiadanie 0,39 grama marihuany.

Reklama

"Obaj przyznali się do zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia" - dodała prokurator. Za posiadanie narkotyków może im grozić do 3 lat więzienia.

Serwis Vibez.pl podał, że sąd umorzył postępowanie wobec obu mężczyzn. W rozmowie z Gazeta.pl potwierdził to obrońca Maty mec. Rafał Karbowniczek, nazywając orzeczenie "satysfakcjonującym". Podkreślił też, że ma nadzieję, że prokuratura to orzeczenie "uszanuje".

Postępowanie zostało umorzone na podstawie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Mówi on o tym, że można podjąć taką decyzję, jeśli ilość substancji jest "nieznaczna" i jest przeznaczona na własny użytek. Wg wyliczeń śledczych 1,45 g to "od 2 do 5 porcji handlowych".