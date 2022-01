Podczas zatrzymania u 21-letniego Michała M. policjanci zabezpieczyli 1,5 grama marihuany. U 24-latka skonfiskowano pół grama.

Dzisiaj po południu Mata i jego kolega usłyszeli zarzuty za posiadanie środków odurzających.

Policjanci przyznają, że przy ilościach narkotyków, jakie znaleziono przy Macie i jego znajomym, możliwe jest umorzenie postępowania. Ostateczna decyzja należy jednak do prokuratora - informuje RMF FM.



Mieszkanie Maty przeszukane przez policję

Dziś policjanci przeszukiwali mieszkania zatrzymanych. W rozmowie z RMF FM policja przekonywała, że to przeszukanie miejsca zamieszkania jest rutynowym działaniem i jest konieczne, by ustalić ostateczny kształt zarzutu.

Chodziło o to, by ustalić, czy faktycznie mamy do czynienia z niewielką ilością narkotyków, czy może ktoś posiadał większą ilość. Wtedy zarzut mógł być rozszerzony na poważniejszy - handlu narkotykami.



W czwartek na jednej z ulic Górnego Mokotowa policjanci w nieoznakowanym radiowozie zauważyli dwóch mężczyzn. Podjechali bliżej, a wtedy mężczyźni zaczęli się nerwowo zachowywać i po pewnym czasie szukać drogi ucieczki.Zostali zatrzymani, a po wylegitymowaniu się sami wyjęli z kieszeni woreczek z suszem - była to marihuana.



U jednego z nich - Michała M. policjanci zabezpieczyli 1,5 grama narkotyku. U 24-latka skonfiskowano pół grama. Policja twierdzi, to prawdopodobnie znajomy rapera. Na ten moment służby wykluczają, że mógłby to być diler narkotykowy. Według funkcjonariuszy, mężczyźni zostali zatrzymani w czasie spotkania znajomych.



Młodzi mężczyźni spędzili noc w policyjnej izbie zatrzymań. Za nielegalne posiadanie narkotyków grozi do 3 lat więzienia.

Kim jest Mata?

Michał M. to raper z Warszawy. W 2019 roku opublikował singel "Patointeligencja", w którym opisywał życie nastolatków ze swojej szkoły. Piosenka wywołała szeroką dyskusję w mediach.Mata dotychczas wydał dwie płyty: "100 dni do matury" i "Młody Matczak" - obie osiągnęły status "diamentowej płyty" i sprzedały się w nakładzie ponad 150 tysięcy egzemplarzy.



W 2021 roku Mata został nagrodzony "Fryderykiem" w kategorii debiut roku. W październiku 2021 roku na lotnisku w Bemowie zagrał koncert dla 40 tysięcy osób. Jak podawali organizatorzy, był to największy koncert w historii polskiego hip hopu, który zgromadził pod sceną taką publiczność.

