Mata odwiedził chorego fana. Dzięki jego muzyce wybudził się ze śpiączki!

Patryk, fan Maty, o którym mowa, w sierpniu miał poważny wypadek. Na przejściu dla pieszych wjechał w niego samochód, a chłopak trafił do szpitala w stanie krytycznym.

"Złamanie sklepienia i podstawy czaszki. Stłuczenie mózgu, uszkodzenie ucha środkowego po prawej stronie, krwiak nadtwardówkowy nad prawą półkulą mózgu. Szybka decyzja lekarzy. Patryk musi być pilnie operowany. Obrzęk mózgu, rozległy krwiak. Pierwsze komunikaty, które trafiają do rodziców mówią o martwicy części mózgu i możliwości zgonu w każdym momencie" - opisywali rodzice Patryka.

W końcu jednak wybudził się ze śpiączki i rozpoczął rehabilitacje. "Jego lekarz prowadzący skomentował jego zdrowienie w kategorii cudu. Cudu, na który on nie liczył, a w który nigdy nie zwątpili rodzice" - czytamy.



Jak się okazało, poprawa przyszła między innymi dzięki twórczości Maty. Wzruszający post z okazji świąt udostępniła mama Patryka. Post został już zablokowany lub usunięty z mediów społecznościowych, jednak jego treść się zachowała.



"Kochani! Cuda się zdarzają !! Modliłam się i marzyłam żeby Patryk obudził się ze śpiączki , żeby wstał z łóżka, żeby mówił i chodził i udało się !!! Marzyłam o t-shircie dla Patryka od Maty a Mata przyjechał do nas z płytą.



Patryk obudził się ze śpiączki przy utworze 'żółte flamastry i grube katechetki' godzinami słuchał tego utworu w szpitalu i spał a ja odmawiałam różaniec. Magiczna dla nas jest to kołysanka bo u nas tak było 'między niebem a ziemią'. Dziękujemy Bogu za wszystkie cuda. Wesołych Świąt Kochani" - napisała (pisownia oryginalna). Dołączyła również zdjęcie Patryka z raperem.

Mata szturmem podbił internet w 2020 roku swoim pierwszym przebojem "Patointeligencja". Na swoim koncie ma także EP-kę "Fumar Mata" i debiutancki album "100 dni do matury". Płyta ta stała się bestsellerem i najczęściej kupowanym i słuchanym albumem na Spotify w 2020 roku. Oczekiwany drugi album Maty "Młody Matczak" ukazał się 1 października i z miejsca stał się sukcesem.

Raper włącza się również w walkę na rzecz zdrowia psychicznego najmłodszych. Poczwórna platyna, którą otrzymał za album "Młody Matczak" została oddana na licytacje, z której pieniądze trafiły zostanie przekazana na pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla dzieci i młodzieży.



"Jest to dla mnie ważny temat, ponieważ gdyby nie pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci i młodzieży to najprawdopodobniej ta, ani żadna inna moja płyta by nie powstała. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić moją terapeutkę oraz polecić wam terapię ogólnie, bo czasem może pomóc" - dodał.