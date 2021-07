Po sukcesie pierwszego albumu "100 dni do matury" przyszedł czas na kolejne imponujące osiągnięcie młodego rapera, tworzącego pod pseudonimem Mata - "Billboard" umieścił jego singel na prestiżowej liście. Utwór "Kiss cam (podryw roku)" trafił do zestawienia Global 200 Excl. US. To pierwszy polskojęzyczny utwór, który znalazł się na prestiżowej liście.

Niespełna trzy miesiące po premierze hitowej "Patoreakcji" Mata zaprezentował słuchaczom nowy singel, który promuje drugi album rapera.



Słuchacze Maty do tej pory nie mieli okazji poznać go z tej strony. "Kiss cam (podryw roku)" to klasyczny lovesong oparty na gitarowym brzmieniu, z towarzyszącym mu fabularnym teledyskiem opowiadającym miłosną historię rodem z "Pięknej i Bestii".



Oprócz Maty wystąpił w nim Michał Milowicz - aktor znany m.in. z występu w filmie "Chłopaki nie płaczą" - a jedną z głównych ról zagrała DJ-ka i raperka Young Leosia.



Zaledwie dwa tygodnie po premierze utwór trafił na globalną listę Global 200 Excl. US, tworzoną przez magazyn "Billboard".



"Najnowszy singiel Maty jest także pierwszą polskojęzyczną piosenką, która trafiła na światowe listy przebojów. Do tej pory teledysk do »Kiss cam (podryw roku)« wyświetlono ponad 18 milionów razy, a sam utwór został odsłuchany blisko 12 milionów razy w serwisach streamingowych" - można przeczytać na profilu wytwórni SBM Label.



Tym singlem Mata pobił również rekord najczęściej słuchanej piosenki w ciągu doby w serwisie Spotify. "Kiss cam" zostało odtworzone ponad 700 tys. razy, tym samym przebijając ustanowiony przez siebie rekord - "Patoreakcja" zdobyła ponad 600 tys. odtworzeń.

Nie tylko Mata - "Billboard" w historii polskiej muzyki

Utwór Maty jest pierwszą polskojęzyczną produkcją w zestawieniu "Billboardu", jednak już wcześniej polscy wykonawcy gościli na prestiżowych listach. W 2018 roku zespół Behemoth trafił na listę "Billboardu" najchętniej kupowanych płyt w Stanach Zjednoczonych. 19. miejsce w rankingu zapewnił im album "I Loved You At Your Darkest".

Sukcesy w zestawieniach tworzonych przez amerykański magazyn odnosiła także Basia Trzetrzelewska - jej albumy "Time and Tide", "The Sweetest Illusion" czy "London Warsaw New York" znajdowały się na listach na przełomie lat 80. i 90.

Mata - raper młodego pokolenia

O Macie głośno zrobiło się po pierwszej płycie. Utwór "Patointeligencja" był pierwszym singlem promującym debiutancki album "100 dni do matury". Numer w sieci pojawił się 11 grudnia 2019 roku.



Utwór opowiadający burzliwe losy dzieciaków z dobrych domów błyskawicznie obiegł sieć, a komentowali go dziennikarze polityczni, celebryci i politycy. O utworze i jego przekazie dyskutowano m.in. w "Wiadomościach" TVP, gdzie próbowano połączyć utwór z działalnością ojca Maty - profesora prawa Marcina Matczaka.

Clip Mata Patointeligencja

Do całego zamieszania wokół "Patointeligencji" Mata odniósł się później w utworze "Patoreakcja".



W utworze Mata odnosi się zarówno do komplementów, jak i do krytyki. Krystynie Pawłowicz wypomniał, że wzięła wszystko zbyt dosłownie, Jakimowiczowi, że jego syn obraca się w tym samym środowisku. "A media PiSowskie chciałyby zająć się Matą-seniorem. To święty człowiek. A to co robię jest moim wyborem i sam za to kiedyś odpowiem" - nawijał dalej Mata, a chwilę później w wulgarny sposób zwrócił się do Jacka Kurskiego.