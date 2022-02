"Mask Singer" to polska wersja formatu, który zdobył ogromną popularność w 2019 roku za sprawą emisji w Stanach Zjednoczonych ("The Masked Singer"). Zarówno amerykańska, jak i rodzima edycja program oparta jest na koreańskim "The King of Mask Singer".

Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie.



W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni).

"Mask Singer" w Polsce. Kto w jury?

Pod koniec stycznia TVN potwierdził, że zrealizuje polską edycję programu. Całość - co oczywiste - owiana jest tajemnicą. Nikt bowiem nie może poznać tożsamości uczestników przed momentem, aż odpadną z programu.

Wiadomo już, kto został jurorami programu. Będą to: Kuba Wojewódzki, Julia Kamińska, Joanna Trzepiecińska oraz Kacper Ruciński. Według nieoficjalnych doniesień prowadzącym zostanie Michał Meyer (znany m.in. z "SNL Polska" i serialu "Zakochani po uszy").



TVN zabezpiecza się przed emisją "Mask Singer"

Według informatorów Pudelka, stacja, która pokaże program, zabezpieczyła się na wypadek potencjalnego wycieku nazwisk uczestników. Z każdym biorącym udział w programie oraz przy nim pracującym (od osób z cateringu przez charakteryzatorów po sprzątaczki) podpisana została umowa o poufności (NDA). Według serwisu kara za ujawnienie szczegółów programu wynosi 50 tys. złotych.