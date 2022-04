"Mask Singer" to polska wersja formatu, który zdobył ogromną popularność na całym świecie za sprawą emisji w Stanach Zjednoczonych ("The Masked Singer"). Amerykańska i rodzima edycja program oparte są na koreańskim "The King of Mask Singer".

Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni).

Reklama

Dotąd z programem pożegnali się Tort (Mateusz Banasiuk), Ośmiornica (Stefano Terrazino), Monster (Grzegorz Skawiński), Wiedźma (Daria Ładocha), a w ostatnim odcinku maski z twarzy musiała pozbyć się Roża, czyli Dorota Gardias!



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stefano Terrazzino: Żałuję, że nie mogłem się bardziej rozkręcić w „Mask Singer”. Ten program trzeba oglądać z przymrużeniem oka Newseria Lifestyle

"Mask Singer": Ela Zapendowska ocenia śpiew Doroty Gardias

W programie Gardias zmierzyła się z takimi piosenkami jak "Szklana pogoda" Lombardu, "I Love Rock'n'Roll" Joan Jett, czy "Bad Romance" Lady Gagi. Widzowie byli przekonani, że piosenki śpiewa zawodowa wokalistka! Gwiazda uwierzyła w swój talent na tyle, że ogłosiła, że zaczyna swoją przygodę z muzyką.

Elżbieta Zapendowska, słynna nauczycielka śpiewu, znana także jako jurorka z "Idola", postanowiła podzielić się swoją opinią o śpiewie pogodynki. Od razu zwróciła uwagę na to, że Dorota Gardias nie ma doświadczenia w śpiewaniu.

"Widać, że śpiewa to dziewczyna, która nie robi tego na co dzień, bo ma różne barwy i próbuje dostosować je do charakteru piosenki" - zauważa.

"Najbardziej mi się podobała 'Szklana pogoda'. Była w niej autentyczna i niesiląca się na śpiewanie rocka. Ten utwór rock'n'rollowy był bardzo nagięty pod rock'n'rolla, trochę darcie się na siłę. Trzecia piosenka było dokładnie to samo. Te miejsca, co są niby 'rapowane', były najładniejsze" - dodaje.

Słynna nauczycielka stwierdza jednak, że Dorota Gardias ma duży potencjał i mogłaby odnaleźć się w muzyce.