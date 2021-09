Maryla Rodowicz pokazała zdjęcia na planie teledysku. To zapowiedź płyty?

Maryla Rodowicz to legenda polskiej sceny. W swojej karierze wydała już 21 solowych płyt, występowała także w filmach i serialach. Przez dekadę wcielała się m.in. w ciocię Ulę w serialu Polsatu "Rodzina Zastępcza".

Jej ostatni album, z 2017 roku, to "Ach Świecie", wtedy też stworzyła teledysk do piosenki "W sumie nie jest źle". Teraz gwiazda podzieliła się zdjęciem, a hasztagi zdradzają, że pracuje nad nowym wideo. Nie wiadomo jeszcze, czy powstanie nagranie do nowego singla, czy może należy się spodziewać kolejnego albumu Rodowicz.

Piosenkarka spytała fanów, czy podoba im się jej "stylówka". Jak sama dodała "jara się" nowym projektem.



Instagram Post

W kolejnym poście pokazała się z innej perspektywy, a jej zdjęcia spotkały się z ciepłym przyjęciem fanów. "Królowa!", "Ładne zdjęcie", "Piękna jak zwykle, nadzwyczajna!" - to tylko niektóre komentarze pod zdjęciami gwiazdy.



Instagram Post

Ostatnio informowaliśmy, że gwiazda zaraz przed pojawieniem się na Festiwalu w Opolu trafiła do szpitala. Okazało się, że miała zapalenie tchawicy i potrzebowała natychmiastowej pomocy. "Dla wokalisty to jest koniec, to odcina głos. Pomógł mi szpital w Opolu, miałam leki, inhalacje, kroplówki. Podali mi hydrokortyzon dożylnie" - zdradziła na temat swojego stanu zdrowia gwiazda. Dzięki tej szybkiej reakcji udało jej równie szybko wrócić do formy.