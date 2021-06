Mary J. Blige została wysłana do szkoły dobrych manier. Przez wytwórnię muzyczną

Mary J. Blige, królowa hip hopu i R&B w roku jubileuszu swoich 50. urodzin doczekała się filmu dokumentalnego na swój temat. Przy okazji premiery tej produkcji przyznała, że gdy zaczynała karierę w show-biznesie, wytwórnia muzyczna posłała ją do szkoły dobrych manier.

Mary J. Blige opowiedziała o swojej karierze /Taylor Hill/FilmMagic /Getty Images

Wokalistka, która sprzedała na świecie ponad 100 mln płyt i zdobyła dziewięć nagród Grammy, ma za sobą trudne dzieciństwo i niełatwy okres dojrzewania.

Jej ojciec Tom, który był muzykiem jazzowym, zostawił jej matkę Core z dwójką dzieci, gdy Mary miała cztery lata. Jej matka była alkoholiczką, z kolei ojciec był "damskim bokserem".

Żyła w mieszkaniu komunalnym, w okolicy, gdzie było dużo patologii. Na domiar złego, była molestowana seksualnie przez przyjaciela rodziny. Nie jest zatem zaskoczeniem i to, że jako nastolatka rzuciła się w wir narkotyków, alkoholu i seksu. Liceum rzuciła w przedostatniej klasie.

Doświadczenia te sprawiły, że gdy zaczęła stawiać pierwszej kroki w branży muzycznej, musiała wykonać dużo pracy nad samą sobą - nie tylko w kontekście warsztatu artystycznego.

"Próbowali mnie (wytwórnia muzyczna - red.) zmienić na początku kariery. Wysłali mnie do szkoły dobrych manier, ale źle się tam czułam, bo to było dalekie od tego, jaka byłam. Jakoś sobie poradziłam. Musiałam dojrzeć do tych sukni i nauczyć się chodzić z wyprostowanymi plecami" - powiedziała Blige serwisowi PageSix, przy okazji premiery filmu dokumentalnego "Mary J. Blige's My Life", który 25 czerwca trafił na platformę Amazona.

Film skupia się głównie na okresie, kiedy Blige pracowała nad swoim drugim studyjny albumem, "My Life", który okazał się wielkim sukcesem. Dokument opowiada też o najważniejszych wydarzeniach z życia prywatnego i artystycznego artystki. W filmie pojawiają się gościnnie m.in. Alicia Keys i P. Diddy.