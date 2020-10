Martin Fitch powraca do Polski do programu "The Four. Bitwa o sławę". Karierę przerwał przez hejt

Reprezentant Polski na Eurowizję 2010 Marcin Mroziński (po zamieszkaniu w Londynie występujący jako Martin Fitch) pojawi się w nowym odcinku programu "The Four. Bitwa o sławę". Co się z nim działo przez ostatnie lata?

Marcin Mroziński na Eurowizji 2010 /Nigel Waldron /Getty Images

Przypomnijmy, że "The Four. Bitwa o sławę" to polska wersja stworzonego w 2018 roku dla FOX formatu "The Four: Battle for Stardom".



Reklama

Nowy program Polsatu to talent show, którego uczestnikami są wyłonieni z castingów utalentowani wokaliści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Formuła programu składa się z dwóch rund. W pierwszej uczestnicy muszą zaśpiewać na żywo przed jurorami oraz publicznością studyjną. Ich występ oceniają jurorzy - w polskiej wersji w tej roli pojawili się Natalia Nykiel, Igor Herbut i Kuba Badach. Program prowadzi Natalia Szroeder ( sprawdź! ).



"The Four - Bitwa o sławę": Prezentacja uczestników i jurorów 1 / 17 Igor Herbut, Natalia Szroeder, Natalia Nykiel i Kuba Badach Źródło: AKPA Autor: Michał Baranowski udostępnij

Wymogiem przejścia do kolejnego etapu jest uzyskanie pozytywnych not od wszystkich jurorów (którzy głosują na "tak" lub "nie"). W drugiej rundzie wokalista rywalizuje z jednym uczestnikiem z tzw. "wielkiej czwórki" (w tym gronie znajdują się już wcześniej wyłonieni przez jurorów wokaliści, którzy walczą o pozostanie w projekcie).

Po nagraniu połowy serii, czyli czterech z ośmiu planowanych odcinków, wybuchła pandemia (wiosną wyemitowano dwa odcinki). Twórcy "The Four" nie mogli kontynuować nagrań, ponieważ ten format zakłada obecność w studiu blisko 500-osobowej publiczności decydującej o losach uczestników. W trosce o bezpieczeństwo gwiazd, uczestników oraz osób pracujących przy tworzeniu show podjęto decyzję o zakończeniu pierwszego sezonu programu na tym etapie.

Teraz widzowie zobaczą cztery nagrane wcześniej odcinki, a 13 listopada odbędzie się wielki finał "The Four" na żywo. Ten odcinek specjalny będzie realizowany bez udziału publiczności, przy zastosowaniu wszystkich wymogów sanitarnych. Zwycięzcę programu wybiorą widzowie za pomocą głosowania internetowego na żywo.



Po emisji czwartego odcinka widzowie będą mogli głosować za pomocą strony internetowej na swoich faworytów, którzy w którymś momencie programu utracili fotel Czwórki. W finale powróci dwoje z nich, aby go odzyskać. Rywalizacja będzie bardzo zacięta, gdyż członkowie Czwórki będą musieli mierzyć się nie tylko z nimi, ale również ze sobą nawzajem! Tylko jeden z nich zostanie wielkim zwycięzcą polskiej edycji "The Four". Na triumfatora czeka 100 tysięcy złotych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zwiastun programu "The Four. Bitwa o sławę" Polsat

Po dwóch odcinkach w Wielkiej Czwórce na razie są Karolina Leszko, Sami Herb, Filip Czarnecki i Ewa Lewandowska-Ekwa. W najbliższy piątek (30 października, godz. 22:10) o miejsce rywalizować z nimi będzie Martin Fitch.

Pod tym pseudonimem kryje się Marcin Mroziński, który w 2002 i 2005 r. bez powodzenia próbował swoich sił w przesłuchaniach do "Idola". Aktor Teatru Roma szeroką rozpoznawalność i popularność zdobył w 2010 r. Wówczas z piosenką "Legenda" ( sprawdź! ) został reprezentantem Polski w Konkursie Eurowizji.

W półfinale zajął 13. miejsce i odpadł z rywalizacji, wpisując się w passę porażek w poprzednich latach (Ivan i Delfin, Ich Troje, The Jest Set i Lidia Kopania również nie awansowali do finału). Wokalista na stałe przeprowadził się do Londynu w 2013 r. Tam przyjął pseudonim Martin Fitch.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Martin Fitch Legenda

W stolicy Wielkiej Brytanii pracował nad debiutanckim albumem, którego zapowiedzią miał być utwór "Dzieli nas" ( sprawdź! ). Teraz w show Polsatu Martin zdradza, że hejt po Eurowizji odbił się na jego zdrowiu, a przez długi czas walczył z depresją.

Zdjęcie Martin Fitch w programie "The Four. Bitwa o sławę" / Krystian Szczęsny / Polsat

Niepowodzeniem był kolejny start w polskich preselekcjach do Eurowizji 2017 (z nową piosenką "Fight for Us" - posłuchaj! - zajął dopiero siódme miejsce).



Clip Martin Fitch Dzieli nas

Sprawdź tekst piosenki "Dzieli nas" w serwisie Teksciory.pl!