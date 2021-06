Marta Wiśniewska w negliżu! Odważne kadry zamieściła w sieci [INSTAGRAM]

Marta Wiśniewska jest w stałym kontakcie z fanami. Ostatnio promuje nowy projekt "oŚĆ!", w którym bierze udział. Odważne kadry, na których artystka śmiało odsłania ciało, robią wrażenie.

Marta Wiśniewska pokazała odważne zdjęcia /VIPHOTO /East News

Marta Wiśniewska cieszy się niemałą popularnością od wielu lat. Tancerka i wokalistka regularnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoją codziennością. Ostatnio na instagramowym profilu Mandaryny pojawiły się odważne kadry, które promują jej najnowszy projekt, którego premiera już wkrótce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mandaryna: Mam wybuchowy temperament Newseria Lifestyle

Performance na ciało i głos pt. "oŚĆ!" Marta Wiśniewska zaprezentuje m.in. w Łodzi czy Krakowie. Jak sama informuje, za koncepcję i reżyserię odpowiedzialna jest Małgorzata Haduch, za kostiumy Hanka Podraza, a za światło Piotr Werewka. Premiera już 18 czerwca.

Czym jest performance na ciało i głos, w którym zobaczymy Mandarynę? Dlaczego nosi tytuł "oŚĆ!"? To tłumaczy sama artystka (pisownia oryginalna):



"To słowo wytrych, otwiera drzwi, przenika wiele emocji, słów, wykrzykników... Jeśli będziecie mieli ochotę udać się z nami w tę podróż, znajdziecie sami odpowiedzi ...

miłOŚĆ, nagOŚĆ, złOŚĆ, ostrożnOŚĆ, radOŚĆ, młodOŚĆ, starOŚĆ, pospolitOŚĆ, wyjątkowOŚĆ, subtelnOŚĆ, nieśmiałOŚĆ, godnOŚĆ, wolnOŚĆ... Z jednej strony słowo, które literą O daje przestrzeń, przyzwolenie na przepływ, otwarcie ... z drugiej kanciaste ŚĆ, zadziorne i ostre spina wszystkie rany... (...) To również niedoskonałOŚĆ! Dzięki której jesteśmy ludźmi wyrazistymi i wyjątkowymi.. Tak! Bądźmy niedoskonali ...Pisze to do Was,ale mówię również do siebie... Nie chowajmy się za iluzją piękna... Bądźmy prawdziwi i mówmy prawdę... Żyjemy w świecie, który nie jest doskonały. Czemu wiec tak bardzo chcemy być idealni?".

Katarzyna Solecka