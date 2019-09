Marlon Brando doprowadził Michaela Jacksona do łez. Poszło o zarzuty pedofilii

Według najnowszych informacji po konfrontacji Marlona Brando z Michaelem Jacksonem, wokalista nie potrafił powstrzymać płaczu. Wszystko przez niewygodne pytania ze strony aktora, które dotyczyły wykorzystywania nieletnich.

Michael Jackson miał przeprowadzić trudną rozmowę z Marlonem Brando /Kevork Djansezian /Getty Images

Marlon Brando i Michael Jackson byli dobrymi przyjaciółmi. Aktor znany z roli w "Ojcu Chrzestnym" często bywał w posiadłości Neverland, wystąpił też w klipie "You Rock My World". Syn Brando - Miko - pracował jako ochroniarz Jacksona.



Clip Michael Jackson You Rock My World

Reklama

Jednak jak twierdzą twórcy podcastu "Telephone Stories: The Trials of Michael Jackson" aktorowi przyjaźń nie przeszkodziła w zadaniu trudnych pytań wokaliście. W 1994 roku Brando został przesłuchany przez prokuratorów z Los Angeles. To właśnie wtedy gwiazdor miał opowiedzieć ze szczegółami o jednej z rozmów na ranczu Neverland.

"Brando różni się od innych znajomych Jacksona, których przesłuchiwano podczas sprawy" - wyjaśniał pomysłodawca podcastu Brandon Ogborn, który zdobył i sprawdził wiarygodność zeznań zmarłego w 2004 roku gwiazdora. "Był znanym aktorem i posiadał ogromny majątek. W przeciwieństwie do innych osób, które zeznawały przeciwko Jacksonowi, nie chciał niczego od gwiazdy pop i zaoferował śledczym informacje, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego" - przyznał dziennikarz.

Brando i Jackson mieli rozmawiać m.in. o ojcu Jacksona - którego według relacji aktora, wokalista szczerze nienawidził - orientacji seksualnej piosenkarza oraz zarzutach wykorzystywania dzieci. Brando miał stwierdzić, że ostatni temat doprowadził Jacksona do łez.



Michael Jackson na starych zdjęciach 1 / 8 29 sierpnia 2018 r. Michael Jackson skończyłby 60 lat. Na zdjęciu na planie teledysku "Bad" w 1987 r. Źródło: Getty Images Autor: Vinnie Zuffante/Hulton Archive udostępnij

Król popu do niczego się nie przyznał, jednak zdradzić miało go coś innego. "W związku z jego zachowaniem, wydaje mi się, że rozsądne jest stwierdzenie, ze mógł mieć do czynienia z dziećmi" - raportował Brando i dodał, że prawdopodobnie Jackson nie chciał o tym rozmawiać, gdyż się wstydził.

Jackson miał być w trakcie całej rozmowy mocno roztrzęsiony i zaniepokojony. Zapytany, z kim się przyjaźni miał odpowiedzieć, że z nikim w jego wieku. Nie wytłumaczył jednak, dlaczego unika rówieśników.

Marlon Brando został przesłuchany przez prokuratorów, jednak jego zeznania nigdy nie zostały wykorzystane w trakcie żadnego z procesów gwiazdora. Dlatego też tak długo miały pozostawać zapomniane.



Przypomnijmy, że w tym roku burzę wokół Michaela Jacksona wywołał dokument "Leaving Neverland", w którym szczegółowo opisano nadużycia seksualne gwiazdora wobec nieletnich chłopców - Wade'a Robsona i Jamesa Safechucka.

"'Leaving Neverland' kreśli portret trwałego wyzysku i oszustwa, dokumentując siłę celebryty, która pozwoliła uznanej postaci przeniknąć życie dzieci zafascynowanych gwiazdorem i ich rodziców" - czytamy w opisie dokumentu.