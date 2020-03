Marlena Szpak na kwarantannie we Włoszech przez koronawirusa. Michał Szpak da koncert z domu

"Wszystko będzie dobrze" - podnosi na duchu Marlena Szpak, która na stałe przebywa we Włoszech. To w tym kraju pandemia koronawirusa pochłonęła najwięcej ofiar śmiertelnych - ponad 5400 osób.

Michał Szpak z siostrą Marleną AKPA

Koronawirus dotarł już do niemal wszystkich państw na świecie.

Większość zarażonych przechodzi przez chorobą bezobjawowo lub jej przebieg jest bardzo łagodny. Najbardziej narażone są osoby starsze i przewlekle chore.

Obecnie najtragiczniejsza sytuacja panuje we Włoszech. Zarażonych jest tam ponad 59 tys. osób. Gwałtownie rośnie liczba wykrytych przypadków w USA (ponad 35 tys.), Hiszpanii (ponad 28 tys.) i Niemczech (ponad 24 tys.). Na całym świecie zdiagnozowano ponad 330 tys. osób, z czego ponad 14700 zmarło.

W Polsce koronawirusa wykryto u 634 osób, 7 z nich zmarło.

We Włoszech przebywa wokalistka i nauczycielka śpiewu Marlena Szpak, starsza siostra Michała Szpaka.

"Odbywam obecnie kwarantannę. Nie pracuję, tak jak większość włoskiego społeczeństwa (moje/nasze miejsca pracy są zamknięte). (...) Podczas każdego wyjścia z domu musimy mieć przy sobie wypełniony formularz stworzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w którym podajemy nasze imię, nazwisko, miejsce z którego wychodzimy i do którego zmierzamy oraz motyw naszego wyjścia" - relacjonowała.

Przy najnowszym zdjęciu na Instagramie dodała:

"Wszystko będzie dobrze i z nowym spojrzeniem zaobserwowujemy świat, z którym dane nam będzie się zmierzyć" - napisała Marlena, która od czasu do czasu występowała z Michałem na jednej scenie, wspierała go także za kulisami w programie "The Voice of Poland", którego Szpak jest trenerem.

Tymczasem Michał Szpak wspiera akcję #zostańwdomu. Jak wiele osób z branży muzycznej, jest obecnie w trudnej sytuacji, odcięty od koncertów i spotkań z publicznością.

Wokalista postanowił zaprosić swoich fanów na specjalny koncert transmitowany na żywo w mediach społecznościowych w poniedziałek (23 marca, godz. 19). Wiadomo, że pojawi się też specjalny repertuar, inny, niż ten, który prezentował na ostatniej trasie koncertowej.

2018 rok był bardzo udany dla Michała Szpaka, który na początku września wydał nową płytę "Dreamer". Album zadebiutował na szczycie polskiej listy bestsellerów.

"Album brzmi świeżo i nowocześnie, jednocześnie nawiązuje do dobrych tradycji muzycznych a to stanowi dodatkowy walor. Sam artysta obdarzony mocnym rockowym głosem, momentami zaskakuje wręcz subtelną interpretacją wokalną jak choćby w utworze 'Let Me Dream'. 'Dreamer' to album bardzo dojrzały muzycznie, okraszony 'żywym' graniem. Mimo iż poszczególne piosenki zahaczają o różne gatunki stylistyczne, płyta jest spójna i stanowi dojrzałą muzycznie całość" - tak zapowiadała ten materiał wytwórnia.

Pierwszy singel "Don't Poison Your Heart" ukazał się jeszcze pod koniec listopada 2017 roku.

Nagranie przez naszych użytkowników zostało wybrane przebojem 2017 roku. Do tej pory teledysk zanotował 5,7 mln odsłon.



Kolejną zapowiedzią "Dreamer" był łączący rock, pop i bluesa singel "King of the Season" (ponad 2,7 mln), a tuż przed premierą płyty juror "The Voice of Poland" ujawnił balladę "Rainbow" (ponad 2,2 mln).

Ostatnim singlem był "Dreamer (Thanks To My Friends)" z wynikiem ponad 1,1 mln odsłon.

