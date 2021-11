Mark Lanegan w zeszłym roku muzyk trafił do szpitala po zachorowaniu na COVID-19 - chorobę stojącą za ogólnoświatową pandemią. Według zapowiedzi książki "Devil in a Coma" Lanegan miał niewielką nadzieję na przeżycie. Wydawnictwo ukaże się w grudniu.

Jak podaje Consequence, Lanegan miał zaburzenia słuchu w trakcie choroby. Według najnowszych doniesień muzyk odzyskał słuch, ale stan jego zdrowia waha się. Książka "Devil in a Coma" ukaże się 14 grudnia w Wielkiej Brytanii.

W opisie książki czytamy:



Pewnego ranka w marcu 2021 roku, gdy druga fala pandemii przeszła przez Irlandię, Mark Lanegan obudził się bez tchu, potwornie wycieńczony. Przyjęty do Kerry Hospital, nie mający nadziei na przeżycie Lanegan zapada w śpiączkę, nie może chodzić i normalnie funkcjonować przez kilka miesięcy.

Sytuacja w ciągu tej najczarniejszej wiosny staje się coraz bardziej nie do zniesienia. Muzyka dręczą koszmary, wizje i żale związane z życiem na granicy chaosu i nieporządku. Staje do walki z chorobą, która unicestwiła miliony, podczas gdy on najwyraźniej oszukiwał śmierć przez całe swoje życie.

"Devil in a Coma", to zawieszona między prozą a poezją opowieść o chorobie i wyrzutach sumienia, która się z nią wiąże, autorstwa artysty i pisarza o wyjątkowej wizji.

Wśród gwiazd rocka, które również walczyły z COVID-19 są Bruce Dickinson (Iron Maiden), Gene Simmons i Paul Stanley (KISS), Jonathan Davis, Munky i Ray Luzier (Korn), Chad Gray (Mudvayne), Sean Killian (Vio-Lence) i Sebastian Bach (Skid Row). Heavy metalowy wokalista Eric Wagner zmarł w sierpniu po hospitalizacji z powodu COVID.

Poprzednia książka Lanegana, pt. "Sing Backwards and Weep", ukazała się w 2020 roku. Spisanie swoich wspomnień było następstwem książki z tekstami wokalisty z 2017 roku, pt. "I Am the Wolf". Ostatni solowy album Lanegana, "Straight Songs of Sorrow", miał swoją premierę w zeszłym roku.