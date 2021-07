Mark Hoppus pokazał zdjęcie po chemioterapii. Muzyk walczy z rakiem

Basista blink-182, Mark Hoppus pokazał nowe zdjęcie. Muzyk niedawno ujawnił, że walczy z nowotworem.

Mark Hoppus walczy z nowotworem /Alberto E. Rodriguez /Getty Images

Mark Hoppus to współzałożyciel i basista zespołu Blink-182. Grupa była popularna szczególnie w latach 90. i na początku kolejnej dekady. Na koncie mają dziewięć albumów długogrających, a do ich największych przebojów należy m.in. utwór "All the Small Things". Zespół zawiesił działalność w 2005 roku. Cztery lata później podczas ceremonii rozdania nagród Grammy ogłosili swoją reaktywację.

W czerwcu Mark Hoppus poinformował, że walczy z rakiem.

"Przez ostatnie trzy miesiące przechodziłem chemioterapię. Mam raka. Jestem przerażony i jest to słabe, ale jednocześnie mam ogromne szczęście - jestem otoczony wspaniałymi lekarzami, rodziną i przyjaciółmi, którzy pomagają mi przez to wszystko przejść" - napisał.

"Przede mną wciąż miesiące leczenia, ale staram się myśleć pozytywnie i mieć nadzieję. Nie mogę się doczekać, kiedy uwolnię się już od raka i zobaczę się z wami wszystkimi na koncertach. Kocham was" - dodał.

4 lipca Hoppus opublikował nowe zdjęcie, na którym nie ma włosów z podpisem: "posiadacz raka życzy wszystkiego dobrego z okazji Dnia Niepodległości i lipcowego weekendu".

W jednym z wywiadów Hoppus przyznał, że przyjmuje chemioterapię od trzech miesięcy. Muzyk zdradził, że po jej przyjmowaniu cały dzień czuje się jak "uzależniony, naelektryzowany zombie".

Przez pewien czas lekarze odradzili wychodzenia Hoppusowi na zewnątrz. Dlatego większość dnia spędzał na swojej kanapie. Wszystko ze względu na bardzo niski poziom białych krwinek u muzyka. Z powodu możliwej infekcji, która okazałaby się dla niego wyjątkowo groźna przy osłabionej odporności, Hoppus musiał zrezygnować z widywania się z przyjaciółmi.