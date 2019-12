Marilyn Manson i Mariah Carey razem w piosence. Nowa odsłona "All i Want For Christmas…"

Tego jeszcze nie było - przeboje Marilyna Mansona i Mariah Carey złączone w jeden. Jak brzmi "All I Want For Christmas is the Beautiful People"?

Nowy świąteczny przebój to mashup "All I Want for Christmas is You", czyli nieśmiertelnego utworu, który Mariah Carey nagrała w 1994 roku, oraz "The Beautiful People" Marilyn Mansona.

Za niezwykłe połączenie odpowiada youtuber z kanału Bill McClintock. "Patrzcie na świąteczny cud" - napisał pod filmem autor.

Wykonawca podpisany jest jako Mariah Manson, a sam utwór nazywa się "All I Want For Christmas is the Beautiful People".

"Chciałbym zobaczyć, jak Marilyn Manson i Mariah Carey wykonują to razem na żywo", "To świąteczny cud, którego nie wiedziałem, że potrzebuję" - pisali w komentarzach internauci.

"Powiem dzieciom, że to oryginalna wersja" - zadeklarowała nawet jedna z komentujących.

Marilyn Manson to skandalista, jedna z najbardziej znanych gwiazd sceny rockowo-metalowej, natomiast Mariah Carey od lat wykonuje muzykę pop i R&B.