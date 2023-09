Kobieta, która pod pseudonimem Jane Doe, złożyła w 2021 r. pozew przeciwko Marilynowi Mansonowi, twierdziła, że dziesięć lat wcześniej gwiazdor zgwałcił ją, a ponadto odmawiał jej jedzenia i snu. Groził jej też, że jeśli zgłosi policji to, co się działo, to "urwie jej łeb". Rozprawa sądowa miała odbyć się w przyszłym tygodniu. Jednak adwokat kobiety złożył w środę w Sądzie Najwyższym Kalifornii zawiadomienie o zawarciu ugody z Mansonem. Tuż po tym Doe przekazała oświadczenie serwisowi "Rolling Stone".

Wiadomości Oskarżycielka Marilyna Mansona wycofała zarzuty. Twierdzi, że manipulowała nią Evan Rachel Wood "Byłam w pełni przygotowana na proces i ani przez chwilę nie pomyślałam, że kiedykolwiek się wycofam, ale w ciągu ostatnich dwóch i pół roku w milczeniu znosiłam groźby, szantaże, molestowanie i różne formy zastraszania, które nasiliły się w minionych kilku tygodniach. Marylin Manson był obecny na moich zeznaniach i byłam zmuszona wziąć udział w siedmiogodzinnym agresywnym przesłuchaniu, podczas którego on patrzył na mnie z drugiej strony stołu. Powiedziano mi, że coś takiego prawie nigdy się nie zdarza, ponieważ jest to okrutne, a głównym powodem takiego zachowania jest chęć zastraszenia i wywołania u ofiary stresu emocjonalnego" - przyznała kobieta.

Zastraszenie najwyraźniej okazało się skuteczne, biorąc pod uwagę kolejne słowa ofiary muzyka.

Sprawa Marilyna Mansona. Kolejna skrzywdzona kobieta zawiera ugodę

"Nigdy nie zależało mi na pieniądzach, pragnęłam jedynie sprawiedliwości, ale gdybyśmy stanęli przed sądem, mogłabym utracić prawo do anonimowości i być obwinianą jako ofiara na dużą i publiczną skalę. A co najważniejsze, zaryzykowałabym utratę wolności opowiadania mojej historii, a to jest warte więcej niż cokolwiek na świecie" - oświadczyła Doe. Nie ujawniono, jaką kwotę otrzymała za wycofanie swoich zarzutów.

W styczniu Manson zawarł ugodę pozasądową także z aktorką Esme Bianco, znaną z "Gry o tron".

Natomiast tydzień temu muzykowi nie udało się uniknąć konsekwencji swoich czynów. Po tym, jak operatorka kamery oskarżyła go o to, że ją opluł i osmarkał podczas swojego koncertu w 2019 roku, sąd nałożył na niego karę grzywny w wysokości 1400 dolarów oraz 20 godzin prac społecznych.