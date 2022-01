Mariah Carey to piosenkarka znana na całym świecie, a jej płyty sprzedano na całym świecie w ponad 220 mln egzemplarzy. Na szczycie listy Billboardu umieściła aż 19 swoich piosenek, co stawia ją w gronie największych gwiazd wszech czasów.



Szczególnie w okresie świątecznym na listy przebojów wraca jej utwór "All I Want For Christmas Is You" ( sprawdź! ). Choć utwór pochodzi z 1994 r., jego popularność nie słabnie.

"Jestem bardzo 'świąteczną' osobą i uwielbiam Boże Narodzenie. Śpiewałam kolędy od dziecka. Gdy przyszło do nagrania albumu 'Merry Christmas', postaraliśmy się połączyć klasyczne kolędy z nowymi, radosnymi piosenkami" - tak Carey opowiadała o nagraniach świątecznej płyty.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mariah Carey Oh Santa

Na Instagramie amerykańska diva pokazała serię zimowych zdjęć, którymi zapowiedziała 2022 r.

"Wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku. Nie było łatwo, ale możemy rozkoszować się wspaniałością najpiękniejszego prezentu ze wszystkich... MIŁOŚCIĄ" - napisała.

