"Dawno nie czułam takiej wolności i spokoju jak teraz" - napisała Maria Tyszkiewicz na Instagramie.

Maria Tyszkiewicz pozuje topless. Co pokazała na Instagramie?

Wokalistka ( posłuchaj! ) i aktorka pokazała swoje zdjęcie topless (stoi na nim tyłem) na tle Scala dei Turchi, malowniczego białego klifu wapiennego w pobliżu Agrigento na Sycylii. To jedno z najpopularniejszych miejsc do fotografowania w tym rejonie.

Tyszkiewicz dodała to samo zdjęcie do relacji, uzupełniając je o dopisek: "Zasięgi w górę za 3..., 2..., 1...", mając świadomość, że tego typu fotografia przykuje uwagę internautów.

Z jej ostatnich wpisów dowiadujemy się też, że rozpoczyna prace nad nowym muzycznym materiałem.



Kim jest Maria Tyszkiewicz?

Polska aktorka, wokalistka i autorka tekstów urodziła się 19 kwietnia 1991 r. w Warszawie. Od wielu lat związana jest z Teatrem Studio Buffo, w którym występowała m.in. w musicalu "Metro". W 2016 roku zaproszono ją do udziału w szóstej edycji programu Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo", który ostatecznie wokalistka wygrała, wcielając się się w trakcie kolejnych odcinków m.in. w Michała Szpaka i Dodę.

Na początku czerwca 2020 r. światło dzienne ujrzał jej debiutancki album "Ufam sobie", który stworzyła z cenionymi producentami i tekściarzami (m.in. Ras z grupy Rasmentalism, Michał "Mamut" Sarapata, Wishlake). Promowały go utwory "Miasto" ( sprawdź! ), "Chodź" ( posłuchaj! ), "Deszcz" ( posłuchaj! ) i "Let Me In".

