Margaret zadebiutowała na polskiej scenie przebojem "Thank You Very Much", który stał się jedną z najważniejszych piosenek 2013 roku. Wokalistka znana jest z charakterystycznej barwy głosu, ale także kolorowego, wymykającego się schematom wizerunku. Wielu uważa ją za jedną z najbarwniejszych artystek w Polsce.

Już 26 kwietnia ukaże się jej 6. album, "Siniaki i cekiny".

Margaret wrzuciła zdjęcie na plaży i zachwyciła fanów. "Hot"

Zwykle w mediach społecznościowych wokalistka pokazuje swoje projekty, którym chce dodać rozgłosu. Czasem natomiast można zobaczyć jej codzienność, tak stało się tym razem za sprawą fotografii z... bezludnej wyspy. Niedawno Margaret wydała piosenkę "Hot Like Summer" z udziałem Alvaro Solera, a teraz zamieściła gorące niczym lato zdjęcie z plaży. Sama tak nazwała to miejsce i poprosiła fanów, by zgadli, gdzie tak naprawdę się znajduje.

Reklama

Na zdjęciu widzimy wokalistkę ubraną w bikini na piaszczystym brzegu.

Instagram Post Rozwiń

Fani od razu zaczęli komplementować artystkę. "Piękna kobieta w pięknej scenerii"; "Hot Maggie"; "WOW! Królowo"; "Mega!"; "Ale ci pięknie"; "Ekstremalnie piękna"; "Foka na maxa" - zachwycają się.

Inni zaczęli próbować zgadnąć, gdzie aktualnie przebywa gwiazda. W plaży rozpoznali Portugalię, a jeszcze inni Île Tintamarre na Morzu Karaibskim.