Margaret prezentuje singel z Kukonem. Posłuchaj "No future"

"No Future" to bardzo wymowny tytuł nowego singla Margaret. Do współpracy przy tym utworze artystka zaprosiła jednego z najbardziej oryginalnych raperów młodego pokolenia - Kukona.

Margaret przełożyła premierę nowej płyty /Piotr Pytel /materiały prasowe

Tworząc trochę karykaturalny, nieco ironiczny, ale mimo wszystko bardzo prawdziwy obraz kraju w jakim obudzili się po wyborach, artyści nie spodziewali się, że kilka miesięcy później ich wspólny utwór zyska na jeszcze większej aktualności.

Wyciągnięte z utworu fragmenty tekstu: "ktoś mnie wyklucza", "ja tutaj nie widzę jutra", "nie mam wyboru, a więc jak mamy wybierać?" do złudzenia przypominają hasła widniejące na setkach tysięcy transparentów protestujących w ostatnich tygodniach kobiet.

Krótki tytuł "No Future" wydaje się jedynym trafnym podsumowaniem minionych wydarzeń. Autorem zdjęcia okładkowego oraz zdjęć promocyjnych jest Piotr Pytel. Autorami utworu są Margaret, Kukon oraz KaCeZet.

Utwór "No Future" znajdzie się na albumie "Maggie Vision", którego premiera z powodu ograniczeń promocyjnych oraz produkcyjnych związanych z pandemią COVID-19, została przełożona z 27 listopada 2020 na 12 lutego 2020.

"Guys, mam dziś dla Was dwie bardzo istotne informacje. Po pierwsze mam dla Was nowy numer, który nagraliśmy wspólnie z Kukonem jeszcze latem, kiedym szambo wybiło w naszym kraju po wyborach, a decyzję o tym, żeby go wypuścić teraz, w przeddzień Święta Niepodległości, podjęliśmy po tym jak nasz rząd postanowił, tym razem w środku szalejącej pandemii, uderzyć w kobiety i odwrócić uwagę kolejnym społecznym podziałem od własnej nieudolności w walce z wirusem" - komentowała piosenkarka.

"Po drugie właśnie w związku z sytuacją epidemiologiczną, zamkniętymi sklepami, brakiem możliwości spotkań z Wami, produkcji teledysków i innych działań, które mieliśmy dla Was zaplanowane, zdecydowaliśmy o przeniesieniu premiery płyty na 12 lutego 2021 licząc, że do tego czasu świat choć trochę wróci do normy. Nie oznacza to że zwalniamy tempo - wręcz przeciwnie! Przez cały ten czas będę Wam dawać nową muzę zarówno z płyty, jak i innych projektów, w których biorę udział. W lutym widzimy się już f2f a nie wirtualnie! Jesteśmy w tym razem i liczę, że 2021 to będzie jednak bright future!" - dodała.