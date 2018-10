Margaret ponownie powalczy o Eurowizję w Szwecji?

Jak donoszą szwedzkie media, Margaret planuje zgłosić swój udział w Melodifestivalen. Przypomnijmy, że zwycięstwo w tym konkursie daje możliwość reprezentowania Szwecji na Eurowizji.

O sprawie jako pierwszy poinformował lokalny tabloid "Aftonbladet". Margaret znalazła się wśród dwóch innych wykonawców, którzy chcą zgłosić swój udział w konkursie.



Polska piosenkarka swoich sił w konkursie Melodifestivalen, będącym przepustką do Eurowizji, próbowała już w zeszłym roku. Wokalistka dotarła do finału imprezy, gdzie zajęła ostatecznie siódme miejsce. Do Lizbony wyjechał natomiast Benjamin Ingrosso z piosenką "Dance You Off".

Wokalistka w Szwecji starała się zdobyć uznanie widzów piosenką "In My Cabana". Autorami utworu byli Anderz Wrethov, Linnea Debb, Arash Labaf, Robert Uhlmann.

Mimo braku zwycięstwa Margaret nie mogła narzekać na brak zainteresowania. Jej eurowizyjny numer trafiła na szczyt listy iTunes.

Dodajmy, że to nie pierwszy raz, gdy gwiazda próbowała swoich sił na Eurowizji. W 2016 roku stanęła do walki w krajowych eliminacjach z utworem "Cool Me Down", gdzie zajęła drugie miejsca za Michałem Szpakiem.

Margaret, czyli Małgorzata Jamroży, ma na koncie dwa albumy studyjne. Drugi z nich - "Monkey Business" - ukazał się w 2017 roku.



