Margaret zasłynęła z hitu "Thank you very much", który przyniósł jej ogromną rozpoznawalność. Artystka dwukrotnie wzięła udział w preselekcjach do Eurowizji. Początkowo chcąc reprezentować Polskę, a następnie Szwecję. Przez krótki czas zasiadała też w fotelu jury w "The Voice of Poland". Co zmieniło się od tego czasu?



Margaret: Od popu do... hip hopu!

Piosenkarka rozpoczęła swoją karierę jako gwiazda pop, co słychać bardzo mocno w jej debiutanckim albumie "Add the Blondie", który pojawił się na półkach w 2014 roku. Od tamtego czasu wydała łącznie pięć płyt studyjnych.

Podczas tworzenia ostatniego albumu, artystka postanowiła całkowicie zmienić swój dotychczasowy wizerunek. Chciała pokazać się z całkiem innej strony. Nowe piosenki zostały stworzone w klimacie hip hopu i urban music.

Margaret zakończyła erę blond włosów i przefarbowała je na rudo-pomarańczowy kolor. Dużej zmianie uległ również jej styl ubierania się. Wokalistka coraz mocniej stawia na modę streetwearową.

Margaret niepokojąco schudła

Wokół piosenkarki od zawsze krążyło wiele plotek. Media i słuchacze często zwracali uwagę na jej specyficzne stylizacje. Komentowano także występy na żywo, które nie do końca zachwycały publikę.

Ostatnio tematem numer jeden stała się szybka utrata wagi przez Margaret. Wywołała ona spory niepokój wśród jej fanów. W sieci pojawiło się wiele komentarzy i teorii związanych z tym tematem. To skłoniło wokalistkę do tego, aby odnieść się do zaistniałej sytuacji: "Zaczęłam się badać, odpowiednio, odżywiać i ogarnęłam pewne hormonalne sytuacje, które się wyrównały" - skomentowała Margaret.

Fanka do Margaret: Bierz więcej narko...

W ostatnim czasie wokalistka pochwaliła się swoim nowym zdjęciem na Instagramie. Ma na nim smutny czy raczej znudzony wyraz twarzy. Wstawiła je, aby podzielić się z fanami faktem, że nie przepada za porą jesienną. Co wymownie widać w podpisie pod wspomnianą fotografią: "Jesień. Nie lubię". Niespodziewanie jedna z internautek poruszyła pod postem całkiem inną kwestię.

"Bierz więcej narko..." - napisała jedna z użytkowniczek Instagrama pod postem.

Wokalistka nie pozostawiła tego komentarza bez słowa.

"Ale pani kochana, natomiast ja podziękuję. Ale panią widzę ciągnie. Spokojnie. Nie oceniam" - skomentowała Margaret.