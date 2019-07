Marcus Hyde wymuszał na modelce nagie zdjęcia. Ariana Grande komentuje

Fotograf Marcus Hyde został oskarżony o wyciągnie od modelki nagich zdjęć w zamian za darmowe sesje fotograficzne. W sprawie afery głos zabrała Ariana Grande.

Ariana Grande zabrała głos w sprawie niemoralnych propozycji fotografa Marcusa Hyde'a /Nicholas Hunt /Getty Images

Burza wokół Marcusa Hyde'a wybuchła po tym, jak modelka Sunnaya zarzuciła mu, że chciał od niej nagie zdjęcia w zamian za darmową sesję. Na potwierdzenie swoich słów dziewczyna opublikowała zapis rozmowy z fotografem.



Reklama

Marcus Hyde to ceniony fotograf, który w przeszłości współpracował m.in. z Kim Kardashian i Arianą Grande. Ta druga nie czekała długa i szybko wystosowała apel do śledzących ją kobiet. Nie wymieniła fotografa z nazwiska, jednak odniosła się do jego sprawy.

"Drogie modelki / artyści z Los Angeles / gdziekolwiek. Przeczytałam właśnie kilka szokujących i przygnębiających historii. Nienawidzę, że jest to przedmiot dyskusji. Proszę nie pracujcie z fotografami, którzy sprawiają, że czujecie się niekomfortowo albo czujecie, że musicie zdjąć ubrania, mimo że tego nie chcecie" - napisała na Insta Stories Grande.

"Jeśli chcecie to, w porządku. Jeśli nie chcecie, nie róbcie tego. Jeśli ktoś każe wam z tego powodu zapłacić więcej, to jest to popieprzone i jest mi z tego powodu przykro. Jest wielu wspaniałych, miłych i utalentowanych fotografów" - dodała.



Wokalistka pochwaliła następnie Alfredo Floresa, Ricky’ego Alvareza i Stefana Kohliego.



Głos zabrała również Kim Kardashian, która stwierdziła, że jest zszokowana doniesieniami na temat jej fotografa. "Staję murem za kobietami, które mają prawo nie być molestowane i traktowane w sposób, który stawia jej w niekomfortowej sytuacji" - napisała celebrytka i żona Kanye Westa.



Przypomnijmy, że Ariana Grande 8 września wystąpi w krakowskiej Tauron Arenie.