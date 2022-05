"To utwór o tym, że czasem trzeba wyrwać się od codzienności, obowiązków i rutyny, żeby choć na chwile dać się ponieść i zaszaleć. To piosenka przepełniona pozytywną energią. Wiosenny klimat singla oddaje klip zrealizowany na łonie natury. Marcinowi towarzyszą w nim dwie piękne panie i stylowe auto" - czytamy w zapowiedzi piosenki.

Słowa do utworu napisali: OS.SO, Mateusz Gędek i Piotr Gozdek. Muzykę stworzyli: Piotr Gozdek, Rafał Łępa i Monika "Mimi" Wydrzyńska.

Teledysk wyreżyserował Paweł Grabowski.



Marcin Sójka Jeden Raz

Kim jest Marcin Sójka?

Marcin Sójka dał się poznać szerszej publiczności jako uczestnik "The Voice of Poland", gdzie trafił do drużyny Patrycji Markowskiej. Wokalista wygrał dziewiątą edycję programu i wylansował radiowy przebój "Zaskakuj mnie".

"Ten program w stu procentach to daje, więc warto było wziąć w nim udział, warto było poznać wszystko od zaplecza. Jestem też realizatorem dźwięku i taka duża produkcja jak 'The Voice of Poland' to dla mnie też ciekawostka od strony technicznej" - mówił agencji Newseria Lifestyle Marcin Sójka.

Debiutancki album Marcina - "Kilka prawd" - do sprzedaży trafił w 2019 roku. Również w 2019 roku Sójka zaśpiewał utwór "Dalej" i zdobył nagrodę publiczności podczas Festiwalu w Opolu.

W 2020 roku do sieci trafiła jego piosenka "Retro w głowie", która zapowiadała drugi album wokalisty pt. "Retro Album". Pierwotnie miał on ukazać się wiosną 2021 roku, jednak ostatecznie do tego nie doszło. W tym samym roku nagrał utwór z Natalią Zastępą "Jak zostać gwiazdą" do komedii o tym samym tytule.

W ostatnich miesiącach Sójka zniknął z mediów. W tym czasie występował z koncertami akustycznymi oraz w ramach akustycznej trasy The Gentleman "WelcomeBackTour".