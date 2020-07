Marcin Maciejczak nagrał utwór do filmu. Posłuchaj "Jeśli powiem"

Marcin Maciejczak zaprezentował nowy utwór. Piosenka pojawi się w filmie "Tarapaty 2".

Marcin Maciejczak prezentuje nowy singel /Mateusz Jagielski /East News

Marcin Maciejczak na początku roku został zwycięzcą trzeciej edycji "The Voice Kids", a jego występy regularnie trafiają do zestawień "The Voice Global" - oficjalnego kanału YouTube formatu "The Voice", który prezentuje najciekawszych artystów z całego świata.



Podopiecznemu Dawida Kwiatkowskiego wiele osób wróży karierę na miarę Roksany Węgiel i Viki Gabor, które wygrały Eurowizję Junior odpowiednio w 2018 i 2019 r.



Jego kariera rozwija się w zawrotnym tempie. Debiutancki singel artysty - "Jak gdyby nic" - szybko stał się jednym z największych przebojów w Polsce i osiągnął status złotej płyty.

Po nim Maciejczak zaprezentował kolejny singel "Deszcz i bez", który cieszy się podobnym zainteresowaniem.

Clip Marcin Maciejczak Deszcz i bez

Teraz młody wokalista pokazał nową piosenkę, która została skomponowana specjalnie do filmu "Tarapaty 2". Produkcja trafi na ekrany kin 25 września. W kontynuacji hitu polskiego kina familijnego występują: Pola Król, Mia Goti oraz Kuba Janota-Bzowski. Partnerują im Joanna Szczepkowska, Marta Malikowska, Zbigniew Zamachowski, Tomasz Ziętek oraz Sandra Korzeniak.

"Znałem film 'Tarapaty', więc informacja o tym, że powstaje druga część bardzo mnie ucieszyła. Byłem w szoku, kiedy dostałem propozycję zaśpiewania do niej piosenki! Zgodziłem się od razu, cały proces nagrań i później teledysku, to była dla mnie super przygoda. Bardzo podobają mi się zdjęcia do filmu i cieszę się, że zrobiliśmy teledysk, który jest z nimi spójny. Mam nadzieję, że piosenka i film się Wam spodobają!" - mówi o pracy nad utworem Marcin Maciejczak.