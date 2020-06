Marcin Maciejczak idzie jak burza: Posłuchaj piosenki "Deszcz i bez" [TEKST]

185 tys. odsłon ma już tekstowe wideo do piosenki "Deszcz i bez" Marcina Maciejczaka, 14-letniego zwycięzcy trzeciej edycji "The Voice Kids".

Marcin Maciejczak prezentuje nowy singel /Mateusz Jagielski /East News

Marcin Maciejczak na początku roku został zwycięzcą trzeciej edycji "The Voice Kids", a jego występy regularnie trafiają do zestawień "The Voice Global" - oficjalnego kanału YouTube formatu "The Voice", który prezentuje najciekawszych artystów z całego świata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Maciejczak w "The Voice Kids" TVP

Reklama

Podopiecznemu Dawida Kwiatkowskiego wiele osób wróży karierę na miarę Roksany Węgiel i Viki Gabor, które wygrały Eurowizję Junior odpowiednio w 2018 i 2019 r.

14-atek z Bartochowa koło Sieradza po wygranej w show TVP wypuścił singel "Jak gdyby nic" (ponad 8 mln odsłon), który dotarł do 20. miejsca najczęściej odtwarzanych utworów w Polsce, docierając do szczytu wielu radiowych list przebojów.

Teraz prezentuje drugi utwór "Deszcz i bez".

Clip Marcin Maciejczak Deszcz i bez (Lyric Video)

Sprawdź tekst piosenki "Deszcz i bez" w serwisie Teksciory.pl!

"Tekst utworu jest naiwną, choć szczerą próbą powstrzymania tego, co nieuniknione. Jak się okazuje podany na dłoni świat może nie być wystarczającym argumentem, aby ocalić, coś, co tylko w teorii miało trwać wiecznie. Łatwo można wypaść poza kadr, nawet gdy jeszcze chwilę temu wydawało się to nieprawdopodobne" - czytamy w opisie piosenki.



Autorami utworu są Ashley Hicklin - brytyjski producent mający na koncie współpracę m.in. z takimi artystami jak Lana Del Rey, czy James Morrison, Martin Brammer - angielski songwriter, znany ze współpracy m.in. z Jamesem Bayem, Johnem Newmanem, czy Ellą Eyre i Michał Majak współpracujący m.in. z Natalią Nykiel.