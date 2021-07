Maneskin znów prowokuje. Damiano David w damskiej bieliźnie [INSTAGRAM]

Premiera teledysku "I Wanna Be Your Slave" grupy Maneskin zbliża się wielkimi krokami. Na Instagramie zespołu pojawił się kolejny kadr z Damiano Davido, który mocno namiesza.

Damiano David znów zaskoczył /Karol Makurat / Reporter

"I Wanna Be Your Slave" to drugi po "Zitto e buoni" przebój tegorocznych zwycięzców Eurowizji - Maneskin - który podbija sieć.

Piosenka pochodzi z tegorocznego minialbumu Maneskin "Teatro d’ira Vol. 1". Została również wykonana podczas Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie, a nagranie z występu ma już ponad trzy miliony wyświetleń.

Zespół na swoim Intagramie ogłosił, że wkrótce zaprezentuje teledysk do utworu, czym wywołał euforię wśród fanów. Przy okazji grupa udostępniła zdjęcia, na którym widzimy w Damiano Davida w nowej fryzurze.

Teraz do sieci trafiło kolejne zdjęcie. Widzimy na nim Damiano w damskiej bieliźnie i na obcasach, a obok niego stoi basistka grupy - Victoria De Angelis.



W opisie zdjęcia pojawił się fragment utworu. "I wanna be your sex toy, I wanna be your teacher". Angelis w komentarzu dopisała natomiast, że już prawie czas premiery.

Zdjęcie polubiono ponad 1,8 miliona razy.



Przypomnijmy, że 19 sierpnia Maneskin zagrają w Gdyni w ramach Open'er Park. Bilety na wydarzenie zostały wyprzedane.