Maneskin na koncercie w Polsce! Open'er Festival 2022 [DATA, BILETY, CENY]

Maneskin, globalny muzyczny fenomen, dołącza do line-upu Open'er Festival powered by Orange 2022. Wśród dotychczas ogłoszonych gwiazd znaleźli się m.in. Dua Lipa, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, Martin Garrix, The Chemical Brothers, Jessie Ware, Royal Blood, Years & Years czy Michael Kiwanuka. Widzimy się w Gdyni, na Lotnisku Kosakowo, 29 czerwca - 2 lipca, 2022!

Maneskin. Koncert w Polsce. Open'er Festival 2022 [BILETY, CENY]

Przy okazji nowych ogłoszeń, organizatorzy poinformowali, że na przyszłorocznej edycji w Gdyni zagra zespół Maneskin.

Ceny biletów na Open'er Festival 2022:

Jednodniowy bilet na festiwal kosztuje 349zł. Czterodniowe karnety na wydarzenie to cena 699zł (bez pola namiotowego). Bilety można kupić na stronie festiwalu.



Reklama

Maneskin - kim są?

Ich koncerty w Parku i w Warszawie wyprzedały się w dosłownie kilka minut. Teraz czas na wielką scenę Open’era! Już 29 czerwca Maneskin wystąpi na Orange Main Stage!

Dzięki ich surowemu, energetycznemu brzmieniu Maneskin przywrócili rock'n'roll na szczyty światowych list przebojów. Victoria (bas), Damiano (wokal), Thomas (gitara) i Ethan (perkusja) zaczynali wspólną działalność w 2015 roku, grając na ulicach Rzymu. Kilka lat później podbijają świat jako jeden z najpopularniejszych rockowych zespołów nowego pokolenia. W tym roku formacja wygrała Eurowizję kawałkiem "Zitti E Buoni", co poskutkowało ogromnym skokiem sprzedaży ich muzyki, a w zaledwie kilka tygodni później mogli pochwalić się złotem oraz platyną w kilkunastu krajach.

Clip Maneskin MAMMAMIA

Ich drugi album "Teatro d’ira - Vol. I" miał premierę 19 marca, a w lipcu ukazało się wideo do "I Wanna Be Your Slave", które niemal natychmiast stało się numerem 1 na YouTube we Włoszech oraz uplasowało się w Top 20 najpopularniejszych klipów muzycznych na świecie. W ostatnich miesiącach Måneskin pobił szereg rekordów, stając się między innymi pierwszym włoskim zespołem, który w tym samym czasie umieścił dwa kawałki ("Beggin'" i "I Wanna Be Your Slave") w Top 10 w UK.

Dziś grupa ma na koncie blisko 3,5 miliarda streamów na wszystkich platformach muzycznych i ponad 40 milionów słuchaczy miesięcznie na Spotify! W październiku zespół zaprezentował swój najnowszy singiel "MAMMAMIA".

Jessie Ware, Sons of Kemet i Jehnny Beth w line-upie

Oprócz dwóch headlinerów na Open'erze usłyszymy także m.in. Jessie Ware. Wokalistka jest częstym gościem w Polsce i od lat słynie z łączenia R&B, elektroniki i muzyki tanecznej. Jej debiut "Devotion" ukazał się w 2012 roku, a kawałki "Wildest Moments" oraz "Running" zyskały bardzo dużą popularność w Europie, dając artystce pierwszą nominację do prestiżowej Mercury Prize. Jessie Ware zagra na Orange Main Stage 2 lipca. Wśród ogłoszonych dzisiaj artystów oprócz Ware, dowiedzieliśmy się, że na Open'erze 2022 pojawią się także Jehnny Beth (29 czerwca), Moses Sumney (30 czerwca), Sons of Kemet (2 lipca), Cigarettes After Sex (2 lipca) oraz Pillow Queens (2 lipca). Na festiwalu zagrają również Martin Garrix i Dua Lipa.