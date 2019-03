Mandaryna i Magda Femme komentują rozwód Michała Wiśniewskiego

Niedawno Dominika Tajner-Wiśniewska podzieliła się informacją, że jej mąż Michał Wiśniewski złożył pozew o rozwód. Niczego nie spodziewająca się celebrytka była w szoku. Teraz sprawę komentują byłe żony Wiśniewskiego: Mandaryna i Magda Femme. "Myślałam, że Michał zmądrzał" - powiedziała jedna z nich.

Michał Wiśniewski rozwodzi się z Dominiką Tajner-Wiśniewską AKPA

Wszyscy śledzący Dominikę Tajner-Wiśniewską czy jej męża Michała Wiśniewskiego byli w szoku po informacji, że wokalista Ich Troje złożył pozew o rozwód.



Informacją tą Dominika podzieliła się na swoim Facebooku: "Kochani mój mąż złożył pozew o rozwód" - napisała uczestniczka "Tańca z gwiazdami", która właśnie pożegnała się z programem. Post jednak po krótkim czasie usunęła.



Okazuje się, że wniosek Michała Wiśniewskiego jest już w sądzie. Możliwe, że został złożony jeszcze w 2018 r. Jak na razie nie ma jeszcze wyznaczonej daty rozprawy.

"Jest to dla mnie bardzo trudna sytuacja. Bardzo go kocham, ale w związku są dwie osoby i samemu nie można zrobić nic... Michał złożył pozew o rozwód po wielu miesiącach przemyśleń. Tak zdecydował. Ja muszę to uszanować. Mam złamane serce..." - powiedziała Plejadzie Dominika Tajner-Wiśniewska.

Z kolei w rozmowie z "Faktem" oznajmiła: "Chyba tylko Michał wie, co się stało. Jest mi smutno i bardzo, bardzo przykro. Nie jestem w stanie o tym rozmawiać. Nie wiem nawet, kiedy złożył pozew. Możliwe, że jeszcze w ubiegłym roku".



Dominika Tajner i Michał Wiśniewski nie zdradzili, jakie w rzeczywistości są powody ich nagłego rozwodu. Udział Dominiki w "Tańcu z gwiazdami" miał być podobno powodem zazdrości lidera Ich Troje o jej relacje z tancerzami.

Para wzięła ślub w czerwcu 2012 r. Kiedy się poznali, Dominika miała za sobą jedno nieudane małżeństwo, a Michał trzy. Mają łącznie pięcioro dzieci z poprzednich związków. Wcześniej Michał Wiśniewski związany był z: Magdą Femme (1996-2001), Mandaryną (2002-2006) i Anną Świątczak (2006-2011). Z Dominiką Tajner ożenił się w 2012 roku.

Szczegóły ich związku przybliżył wyemitowany w listopadzie 2018 r. odcinek programu "The Story of My Life. Historia naszego życia" - zobacz:

Sprawę tę skomentowały byłe żony wokalisty. Mandaryna nie kryła zdziwienia zaistniałą sytuacją.

"Jestem w ogromnym szoku. Myślałam, że Michał zmądrzał przy Dominice. Skoro nawet Dominika mówi, że nic o tym rozwodzie nie wiedziała, to skąd ja jako była żona miałabym coś wiedzieć?" - powiedziała dla "Faktu" dodając: "Przestaliśmy się dogadywać. Przestaliśmy być partnerami. Nie wiem nawet, kiedy to się stało. Nie jestem ciocią dobrą radą i nie będę dawała żadnych rad. Naprawdę nie będę tego szeroko komentować".



Z kolei Femme napisała na swoim profilu na Facebooku: "(...) napiszę JEDEN raz: Tak jak poprzednio i poprzednio... PONOWNIE mnie to nie interesuje. Naprawdę temat z tą osobą jest dla mnie zamknięty od pięknych nastu lat. Życzę miłego rozwodu oraz proponuję dokupić na Gruponie kilka kolejnych pakietów do Urzędu Stanu Cywilnego. Pozdrawiam".

Magda Femme nie ukrywała nigdy, że jej stosunki z byłym mężem nie należą do najlepszych. W wywiadach przyznawała m.in, że to on zmusił ją do odejścia z grupy Ich Troje.

