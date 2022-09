W finale amerykańskiej wersji "Mam Talent" Sara James zdecydowała się zaśpiewać przebój Kate Bush "Running Up That Hill" ( zobacz! ) - utwór z 1985 roku, który teraz ponownie bije rekordy popularności za sprawą... czwartego sezonu "Stranger Things".

Występ Sary zachwycił jurorów i widzów, którzy nagrodzili ją owacją na stojąco. Sofia Vergara stwierdziła, że młoda wokalistka jest gotowa, by zostać gwiazdą. "Jesteś piękną perfekcjonistką, utalentowaną, błyszczącą, młodą 14-latką" - skomentował Howie Mandel. "Masz tę świeżość i już wyglądasz jak super gwiazda. Jesteś jednym z najlepszych odkryć tego sezonu" - komplementowała Heidi Klum.

"Występy twoich poprzedników były bardzo dobre. Potem wychodzisz ty, 14-latka z Polski i rozwalasz jedną z najbardziej kultowych piosenek na świecie. To wyjątkowy wieczór z tobą i po prostu dajesz sobie szansę" - dodał Cowell.

Podobne zdanie mieli internauci. "Ta dziewczyna jest już zwycięzcą. Jest piękna i śpiewa jak anioł", "Sara James zdecydowanie stała się już gwiazdą dzięki temu występowi. Jej wokal, prezencja na scenie i ogólny wygląd to cechy profesjonalnej piosenkarki. Mając zaledwie 14 lat, jest niesamowicie utalentowana i warta wszystkich dobrych rzeczy, które ją spotykają", "Dojrzałość Sary jak na 14-latkę jest niesamowita. Jej wykonanie ma w sobie tyle głębi i emocji, Co za wdzięk" - komentowali.

W trakcie ogłoszenia wyników zobaczyliśmy nie tylko skróty wszystkich finałowych występów, ale również specjalny show, podczas którego finaliści zaprezentowali się na scenie w towarzystwie zwycięzców poprzednich edycji, innych finalistów tego sezonu albo gwiazd. Sara James zaśpiewała z Black Eyed Peas.

Black Eyed Peas - kim są?

Działająca od 1995 r. amerykańska grupa Black Eyed Peas ma na koncie ponad 76 mln sprzedanych nagrań, co stawia ją w czołówce najpopularniejszych zespołów wszech czasów. Największą popularnością cieszył się album "Monkey Business" (2005), który przyniósł przeboje "Don't Phunk with My Heart", "Don't Lie", "My Humps" i "Pump It". W dorobku mają m.in. sześć statuetek Grammy, osiem American Music Awards i po dwie nagrody MTV EMA i MTV VMA.Amerykańska grupa w 2011 roku ogłosiła zawieszenie działalności, ale po pięciu latach jej członkowie (will.i.am, apl.de.ap, Taboo oraz Fergie) postanowili znów spotkać się w studiu, by nagrać nową wersję wielkiego przeboju "Where Is The Love?".

W połowie 2017 r. przedstawiciele Black Eyed Peas oficjalnie dementowali, że Fergie opuściła zespół. Grupa wydała bez wokalistki dwie płyty - "Masters of the Sun Vol. 1" (2018) i "Translation" (2020)