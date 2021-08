"Mam talent": Jan Szynal debiutuje piosenką "Chemiczna noc". Zobacz teledysk i sprawdź tekst

"To było to, na co czekałam jako wokalistka i jako juror, dałeś mi wszystko to, czego chciałam" - tak Jankiem Szynalem w programie "Mam talent" zachwycała się Agnieszka Chylińska. Dwa lata po występie w show TVN-u (dotarł tam do finału) młody wokalista prezentuje singel "Chemiczna noc".

Janek Szynal (w środku) w finale "Mam talent", obok prowadzący Marcin Prokop i Szymon Hołownia AKPA