"Mam talent": Emilia Nowak zrobi wielką karierę?

Emilia Nowak to 12-latka, która od castingu zachwycała jurorów i telewidzów. Uczestniczka otarła się o zwycięstwo 11. edycji "Mam talent", zdobywając drugie miejsce.

Emilia Nowak ze "srebrnym medalem" /Baranowski / AKPA

W sobotę, 1 grudnia, zakończyła się 11. seria "Mam talent", w której triumfował akrobatyczny duet Duo Destiny.

Na drugim miejscu uplasowała się 12-letnia Emilia Nowak, zdobywając czek na 20 tys. złotych. "Nie wierzyłam, że się dostanę do trójki finałowej i jestem bardzo zadowolona" - mówiła po zakończeniu programu wokalistka.

"Emilko, bardzo piękny występ" - komplementowała dziewczynkę Małgorzata Foremniak, a z jej opinią zgodzili się pozostali jurorzy. "Wszystko było świetne" - mówił Agustin Egurrola urzeczony zwłaszcza spokojem Emilii.

Mała uczestniczka już na etapie castingów zachwyciła jury, które nagrodziło ją owacjami na stojąco i podbiła serce Szymona Hołowni. To on nagrodził dziewczynkę złotym przyciskiem, dzięki któremu Emilia awansowała od razu do półfinału programu.

Tam 12-latka wykonała utwór Andrei Bocelliego "Time To Say Goodbye". "Można się tylko i wyłącznie zachwycać" - powiedział krótko Agustin Egurrola. "Po twoim występie mam wrażenie, że jesteś starsza ode mnie" - żartowała Chylińska, która była pod wrażeniem odwagi 12-latki. "Jesteś fascynująca" - dodała Foremniak.

